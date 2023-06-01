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    慶賀與我建交40年 聖克里斯多福大使館宣布「愛的擴大計畫」

    聖克里斯多福大使館「與台建交40週年」系列活動1日舉行善意拓展計畫揭幕儀式，並由聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（右二）揭幕宣布活動起跑。 （記者劉信德攝）

    聖克里斯多福大使館「與台建交40週年」系列活動1日舉行善意拓展計畫揭幕儀式，並由聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（右二）揭幕宣布活動起跑。 （記者劉信德攝）

    2023/06/01 19:51

    〔記者呂伊萱／台北報導〕加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯與我國建交40年，克國大使館今天公布一項以「散播善意與培育愛意」（SKN LOVE）為名的擴大活動計畫。克國大使范東亞（Donya Lynex Francis）說，系列活動將包括贈書、為台灣高中生舉辦英語夏令營，以及NGO志工服務等。希望透過這些活動，深化聖克里斯多福及尼維斯人民和台灣人民之間的聯繫，「友誼再續40年！」

    2023年逢聖克里斯多福及尼維斯獨立40年及與台灣建交40年，我國更是克國在1983年宣布獨立後第一個建交的國家。

    范東亞今天在大使館舉辦新聞發布會時指出，40年來兩國政府和人民在能源、健康、培訓、賦權、外交、氣候變遷、文化和教育等各方面合作，共同見證許多重大成就，兩個獨立國家之間的夥伴關係建立在共享自由民主、和平法治的價值觀之上。而為了紀念這里程碑，大使館將啟動「散播善意與培育愛意」的一系列活動，包括向台灣圖書館和學校贈書、為台灣高中生舉辦英語夏令營，以及NGO志工服務等。

    范東亞表示，自2008年大使館開館以來，一直透過各種活動與台灣民眾互動，包括語言文化交流、專題講座、淨灘、參加台灣文化活動等。聖克里斯多福及尼維斯雖然面積小、人口少，但有一顆寬廣的心，充滿善意和愛。接下來的SKN LOVE擴大活動計畫，希望進一步加強夥伴關係和友誼，繼續和台灣人民建立更多連結，分享克國豐富的文化、歷史、熱情和友善。

    外交部拉美司司長鄭力城出席致詞時表示，很高興能一起紀念這重要里程碑，雙方夥伴關係多年來取得豐碩成果，范東亞大使就是教育合作的典範。他並感謝克國以具體行動支持台灣；包括克國國會4月時全體無異議通過決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世衛組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，以及近日在世衛大會（WHA）期間為台灣發聲。

    聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞。（記者劉信德攝）

    聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞。（記者劉信德攝）

    外交部拉美與加勒比海司長鄭力城。（記者劉信德攝）

    外交部拉美與加勒比海司長鄭力城。（記者劉信德攝）

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