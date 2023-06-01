加拿大商會7/1辦國慶派對 歡迎闔家大小共享美食音樂！

加拿大商會主席湯普森（Brandon Thompson，前排左一）與加拿大辦事處代理代表、貿易暨投資處處長敬獵人（Ed Jager，前排左二）1日主持加拿大國慶日記者會，宣布7月1日相關慶祝活動。（記者張嘉明攝）

2023/06/01 20:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大商會將於加國國慶當天（7月1日）中午至晚上，在台北客家文化主題公園舉辦國慶慶典。現場將有樂團表演、加拿大美食、飲品、兒童遊戲區，也有令人期待的抽獎活動。獎品豐富，包括加拿大機票、限量版T恤、飯店住宿等，還將舉辦加拿大薯條比賽、布袋球（Cornhole）比賽等，歡迎所有人一同到場共同飽餐一頓並享受愉快慶典！

加拿大商會今天舉辦記者會，說明國慶活動規劃。加拿大商會主席湯普森（Brandon Thompson）興奮地說，去年雖已重啟舉辦國慶活動，但仍受到防疫措施限制，今年終於擺脫疫情恢復辦理規模，將重返客家文化公園舉行。這也預計將是在加拿大境外所舉辦規模最大的國慶慶祝活動。

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湯普森介紹，支持此次國慶活動的贊助商包括加拿大航空、長榮航空、北陸能源（Northland Power）、蒙特婁銀行（BMO）、 新北市TCS探索未來國際實驗教育機構、加拿大啤酒品牌Moosehead、東元集團（TECO）等企業，也邀請台灣和加拿大的樂團演出Live音樂，並將設有近40個攤位，歡迎大家到現場一同享受。

加拿大辦事處代理代表、貿易暨投資處處長敬獵人（Ed Jager）接著強調，加拿大國慶日不僅邀請加拿大人，這是一場為加拿大和台灣所有人準備的盛大派對，加拿大駐台辦事處也將設有攤位，展示雙邊關係的進展，「7月1日希望見到大家！」

代表加拿大航空出席的旅行社業務經理史綺珍說明，雖然台灣直航班機尚未恢復，但北高旅客都可自成田、羽田、關西、首爾或香港等地點直掛行李，輕鬆飛往北美各大城市。為了和更多台灣旅客分享此消息，加航特別準備2張加拿大經濟艙來回機票，參加國慶活動就有機會獲得，希望和喜愛加拿大的朋友們重溫美好假期！

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