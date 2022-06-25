慶祝加拿大155歲生日 在台僑民花博熱鬧開趴

加拿大商會25日在台北圓山花博公園恢復舉辦155週年國慶活動，現場設有曲棍球攤位供民眾體驗。 （記者劉信德攝）

2022/06/25 20:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕為慶祝7月1日加拿大國慶日，由加拿大商會主辦的國慶日活動今（25）日在台北市圓山花博公園熱鬧展開，現場加拿大僑民以及台外友人們隨著音樂聲一起同歡，並準備在After-party一路嗨到半夜。我國外交部政務次長曾厚仁致詞時強調，台灣和加拿大是志同道合的夥伴，相信在後疫情時代，台加將更緊密地合作，讓雙邊關係再創高峰。

即將卸任的加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表芮喬丹（Jordan Reeves）致詞時說，停辦了兩年之後，加拿大國慶日活動終於回來了！以這樣的盛會為他在台灣四年的美好時光劃下句點，真是再好不過了！他也提到，我國外交部政務次長曾厚仁即將派駐加拿大，他深信台灣與加拿大的情誼必將更加更上層樓。

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曾厚仁祝賀加拿大155歲生日快樂，並指出加拿大是台灣人最想造訪的國家之一，有超過十萬名台僑在加拿大生活、工作，為加拿大社會做出貢獻；而在台灣的加拿大人社群規模也相當可觀，深度參與了台灣經濟以及文化發展。

曾厚仁感謝加拿大政府支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO），並強調台灣和加拿大是志同道合的夥伴，同樣珍視與珍惜著自由、民主、法治且尊重人權。在後疫情時代，相信加拿大和台灣將更緊密地合作，讓雙邊關係再創高峰。

曾厚仁也提到，據說加拿大國慶日活動是在台灣外國社群中，規模最大的一場，也可能是全亞洲唯一一場公開舉辦的國慶日活動。如果這消息是真的，那台灣真的是相當榮幸。台北市副市長黃珊珊因公遲到了半小時，也以英語簡短致詞。開幕式最後，眾人在加拿大國旗當背景下，一同切下有加拿大視覺感的蛋糕，為開幕式完美劃下句點。

加拿大商會表示，每年在台灣舉辦的國慶日活動是加拿大海外最大規模的國慶活動，2019年曾吸引近萬人共襄盛舉，現場不只有加拿大樂團、曲棍球體驗、啤酒、調酒外，加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大航空、加拿大北陸能源等公司也在場設置攤位，與民眾分享國慶喜悅。

加拿大駐臺代表芮喬丹（左二）與台北市副市長黃珊珊（右一）、外交部次長曾厚仁（右二）等，25日在花博圓山公園的加拿大國慶嘉年華會中切下蛋糕，慶祝加拿大國慶。 （記者劉信德攝）

加拿大商會25日在台北圓山花博公園恢復舉辦155週年國慶活動。 （記者劉信德攝）

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