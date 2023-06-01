基市府廢止四接同意權 議員：不要因政治算計犧牲民眾呼吸權

台電協核電廠更新計畫在外木山興建四接碼頭，引起爭議。（記者盧賢秀攝）

2023/06/01 17:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑廢止2020年發給台電四接2.0版的同意函，民進黨議員批謝國樑貿然廢止協和電廠改善計畫，是讓協和電廠繼續燃燒重油，讓中山區居民飽受空氣污染，犧牲中山區民眾的呼吸權，成就大家的發電。

市議會民進黨團總召鄭文婷說，市府是一體的，協和發電廠從燃油改為燃氣，就是為了讓基隆市有能源情況下，讓基隆環境更乾淨、空氣更好，謝國樑未經討論就廢棄2020年市府的同意函，是讓協和它廠繼續燃燒重油，讓落塵繼續飄進民眾家裡和衣服上？

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議員施偉政說，不止刪除台電改善的承諾，也「刪除了中山區居民的呼吸權」，黑灰落塵掉在菜及海洋裡，難道不傷害海洋和環境嗎？

議員張秉鈞也指出，協和電廠更新計畫預計地和2014年基隆港擴擴港計畫的預定地雷同，謝國樑否定了協和更新計畫，也是否定國民黨時代的擴港計畫，不要以政治鬥爭手段，讓中山區居民長年受空氣污染，希望能源轉型並確保用電充足。

張之豪則批謝國樑做這麼多政治動作，也無法挽回低靡的滿意度，奉勸他好好做市政。

議員張顥瀚質疑，謝為博取政治聲量，廢止前市府公文，非常不恰當。國民黨總統參選人侯友宜日前說，核能是他的選項，難道也是謝國樑的選項嗎？為了支持侯友宜而把四接廢掉嗎。呼籲謝國樑不要因政治算計，造成能源危機，犧牲民眾的呼吸道。

市府發言人余治明表示，市府對於四接的最新立場是真正在守護「外木山海洋生態」跟基隆市民的「公共安全」，並沒有所謂的政治鬥爭。

基隆市長謝國樑昨天宣布廢止2020年市府同意台電在四接同意函。（資料照）

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