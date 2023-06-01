陸委會民調：逾8成支持蔡英文兩岸政策立場

陸委會今日公布最新民調，8成以上民眾支持蔡總統對兩岸關係的相關立場，包括「台海議題和平解決，不僅是全球共識，也是台灣主流民意，更是兩岸的共同責任」。（記者陳鈺馥攝）

2023/06/01 17:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統520就職7週年對兩岸關係發表談話，強調堅守「四個堅持」，和平是兩岸唯一的選項。陸委會今日公布最新民調，8成以上民眾支持蔡總統對兩岸關係的相關立場，包括「台海議題和平解決，不僅是全球共識，也是台灣主流民意，更是兩岸的共同責任」。

根據民調，84.2%支持「台海議題和平解決」，84.2%支持「以對等對話化解兩岸分歧，任何一方都不能以非和平方式片面改變現狀」，80.0%贊成政府「堅守『四個堅持』，不會在壓力下屈服。

請繼續往下閱讀...

陸委會指出，9成以上民眾支持政府捍衛國家主權及台灣民主（90.8%）及台灣和理念相同國家共同努力促進台海和平（92.5%）。調查結果顯示，台灣主流民意高度支持蔡總統堅定維護兩岸關係和平穩定的政策立場。

中共當局再次阻撓我參與世界衛生大會（WHA），陸委會表示，對於中共再次阻撓我參與世界衛生大會（WHA），近9成民眾支持政府主張台灣人不應該被排除在WHO等全球健康體系之外（89.8%）；近8成民眾不認同中共指稱台灣無法參與WHA，是因拒不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」（78.3%）。

另有9成以上民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫及拉攏我邦交國與我斷交，並全面阻礙我參與國際（91.7%），以及長期透過操作錯假訊息，來分化台灣內部（90.4%）。調查顯示，中共對台綜合性脅迫施壓及認知作戰，已引起台灣人民強烈反感。

陸委會進一步指出，針對國內各界關切的疫後兩岸交流，8成以上贊成政府在兼顧兩岸情勢及經濟等民眾需求下，逐步恢復兩岸健康有序交流（84.2%），在兩岸相關交流措施重新開放前，應由兩岸政府授權單位先行溝通，做好安排，再行開放（87.2%）。

根據民調，支持政府主張兩岸交流互動應該秉持對等尊嚴及符合法令規範，以及防範中共統戰滲透（85.3%）。另有7成以上民眾支持政府在調整邊境管制措施同時，對中國人士來台加強安全管理（76.5%）。

陸委會強調，推動兩岸關係良性發展是雙方共同的責任，也是國際社會的期待。面對中共對台文攻武赫，政府兩岸政策立場一貫，始終不挑釁、不冒進，堅定捍衛國家主權與台灣民主自由，確保2300萬台灣人民權益福祉；也呼籲對岸在疫後逐步開展兩岸交流往來之際，放棄對台強加政治框架及軍事威嚇等負面行徑，以和平理性、相互尊重的態度，務實處理兩岸分歧。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在2023年5月25日至28日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1077份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法