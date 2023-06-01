民進黨前黨工遭包商性騷案 侯友宜炎上：賴清德躲在臉書後面

代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，針對民進黨前黨工遭包商性騷案發表意見。（取自侯友宜臉書）

2023/06/01 16:48

〔記者許倬勛、陳昀／綜合報導〕民進黨前黨工遭包商性騷事件「炎上」未歇，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜在臉書發表意見，質疑民進黨主席賴清德面對媒體詢問不發一語，只敢躲在黨部發言人和臉書後面，令人失望和遺憾，強調「我們不能就這樣算了」。

民進黨前婦女部員工昨晚披露去年9月遭外包廠商性騷，時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬卻未妥善處理及協助。民進黨今天上午立即宣布許嘉恬停職接受調查，黨主席賴清德也在臉書發文致歉，表示「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了」。賴清德下午出席活動受訪表示，許嘉恬下午提出辭呈，他已經批准，民進黨將強化制度，讓受害者不受恐懼、壓力地保障權力。

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侯友宜下午則在臉書發文說，性騷事件的被害者身心受盡煎熬，小蝦米對大鯨魚，站出來需要很大的勇氣，民進黨隱匿姑息黨工被性騷案長達九個月，我們不能就這樣算了，不分性別，任何受到性騷擾的被害者，我們都要成為他們最強力的後盾，被害者沒有錯，錯的是加害者。

侯說，事件被揭露之後，最該站出來講清楚說明白的賴清德，身為黨主席，公開場合面對詢問居然不發一語，只敢躲在黨部的發言人和臉書後面，是可忍孰不可忍。

侯說，號稱具有民主價值的民進黨，在處理性騷案竟荒唐到令人瞠目結舌的地步，黨高層擔心案子鬧大、影響民意，不斷試圖掩蓋真相，等同對受害者造成二次傷害，原來在民進黨眼中，選舉利益遠大過人權。

更讓人匪夷所思的是，賴清德一接任主席，還將被指控粉飾太平的時任婦女部主任許嘉恬高昇為副秘書長，為什麼涉及掩蓋案情還升官？到底民進黨跟加害者是否有利益共生的關係，民進黨為什麼包庇這麼久？請賴清德說清楚一切，不可以就這樣算了。

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