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    新北1個半月「6案轟86槍」 林楚茵：侯友宜無心市政又推責任

    林楚茵強調，維護治安是市長最基本的責任，侯友宜竟把責任推給中央槍枝管制。（資料照）

    林楚茵強調，維護治安是市長最基本的責任，侯友宜竟把責任推給中央槍枝管制。（資料照）

    2023/05/31 16:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕新北市治安拉警報，一個半月連續發生6起槍擊案、86聲槍響。對此，民進黨立委林楚茵今（31）日痛批，維護治安是市長最基本的責任，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜竟把責任推給中央槍枝管制，一個無心市政的市長是對市民治安最大的威脅。

    針對新北槍案頻傳，侯友宜今日受訪表示，新北市警察同仁迅速將槍擊案破案，媒體評鑑顯示，新北是治安前段班，高雄、台南市才是末段班，槍、毒、騙問題絕非朝夕，是執政黨未盡源頭管制之責，槍枝問題影響全台，他要求中央不要無法管理又卸責地方，讓地方負責破案。

    對此，林楚茵表示，侯友宜身為新北市竟然把責任推給中央槍枝管制，今天上午發生民眾遭砍傷，面對質疑，「侯友宜要把新北治安不好推給誰？推給賣刀的五金行嗎？」

    林楚茵說，聲聲槍響都是對市民生命安全的威脅，4月19日板橋槍擊案11槍、4月20日土城槍擊案51槍、4月30日八里槍擊案4槍、5月10日五股行刑式槍決1槍、5月28日三峽槍擊案6槍、5月30日三重槍擊案13槍，總共86槍。

    「維護治安是市長最基本的責任，治安做不好不只是槍的問題」，林楚茵強調，一個無心市政的市長就是對市民治安最大的威脅，再次建議侯友宜不想好好當市長，就快快請辭，讓新北市民正常生活、安居樂業。

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