與黨團閉門會內容曝光 侯友宜稱「還沒見到面的人」是他的責任

立委洪孟楷在閉門會後轉述透露，侯友宜表示，「還沒有見到面的人」也是他的責任，會一肩扛起。（洪孟楷國會辦公室提供）

2023/05/31 15:13

〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨2024總統參選人侯友宜今日拜會立院國民黨團，立委洪孟楷在閉門會後轉述透露，侯友宜表示，「還沒有見到面的人」也是他的責任，會一肩扛起。被問到侯友宜的意思是否是聯繫鴻海集團創辦人郭台銘也是他的責任？洪孟楷表示，「都是」。

洪孟楷指出，與會的立委們與侯友宜在閉門會中自然地坐成同心圓，沒有用麥克風、沒有行禮如儀，可以看出侯友宜跟立委們站在同個平台上，是真正開誠布公地願意聽大家的意見，席間也有約7、8名立委有提出意見。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷表示，包含外交、兩岸、內政，大家都講滿多的，侯友宜也有特別提到，希望大家可以分進合擊，讓民眾知道現在執政的缺失，也讓民眾信任他，知道他成為2024總統能夠怎麼帶領台灣，有更好的方向。

洪孟楷透露，侯友宜也有特別提到，很多事他會一肩扛起，包括「還沒有見面到的人」，侯說，這是「他的責任」，會自己勇於承擔。被問到侯友宜的意思是否是指聯繫郭台銘也是他的責任？洪孟楷表示，「都是」。

過去立場挺郭台銘的立委陳玉珍也有出席，並與侯友宜握手、合照。

陳玉珍會後被詢問，會中是否有邀侯友宜去金門，她透露，有聊到說什麼時候去金門，她認為，由於「迎城隍」廟會活動已經於昨日結束，接下來比較好的時間應該是八二三砲戰紀念日，比較有意義。

陳玉珍也表示，她於會中建議侯友宜延攬費鴻泰、游毓蘭、李貴敏、曾銘宗等專長各異的不分區立委與不競選連任的區域立委進入侯的戰鬥團隊一同打選戰，對國民黨這個團隊會很有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法