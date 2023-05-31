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    侯友宜稱台南治安是「末段班」？南市府反嗆：侯要拿出「漢子」氣魄好好反省自己

    台南市府發言人田玲瑚表示，請侯市長拿出點「漢子」的氣魄，好好反省自己，不要只會牽拖別人。（田玲瑚提供）

    台南市府發言人田玲瑚表示，請侯市長拿出點「漢子」的氣魄，好好反省自己，不要只會牽拖別人。（田玲瑚提供）

    2023/05/31 16:33

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    新北1個半月開86槍 侯友宜批中央沒管好、高雄台南才是治安末段班

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（31）日談新北治安問題時，提到「台南市才是末段班」，市府發言人田玲瑚表示，請侯市長拿出點「漢子」的氣魄，好好反省自己，不要只會牽拖別人。

    田玲瑚表示，檢調已經明白指出，台南88槍槍擊案主使者是國民黨區黨部主委王文宗，此外，侯市長在4月20日宣布大掃蕩，結果自己跑去大造勢，1個半月分別在板橋土城、八里五股、三峽三重發生重大槍擊事件，平均1週1起，新北沒市長也沒安全，難怪侯市長民調對折，變成老3，請侯市長拿出點漢子的氣魄，好好反省自己，不要只會牽拖別人。

    據了解，新北市最近連續發生多起槍擊案，民進黨立委林楚茵說，1個半月86聲槍響，新北市長侯友宜若「無心市政」應辭職。侯友宜今日受訪表示，新北市警察同仁迅速將槍擊案破案，媒體評鑑顯示，新北是治安前段班，「高雄、台南市才是末段班」，槍、毒、騙問題絕非朝夕，是執政黨未盡源頭管制之責，槍枝問題影響全台，他要求中央不要無法管理又卸責地方，讓地方負責破案。

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