侯友宜稱「核能是我的選項」 綠委：為選總統態度轉彎

國民黨總統參選人侯友宜主張「核能就是我的選項」。（記者塗建榮攝）

2023/05/31 15:57

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜主張「核能就是我的選項」，立院民進黨團今（31）日召開記者會質疑，侯友宜昔以各種手段阻擋核廢料處置，如今態度大轉彎，為選總統犧牲新北市民，核電政策究竟是核一、二、三延役，還是重啟核四，抑或新建核五、核六，侯應該要講清楚。

立院民進黨團今日召開「阿給可以講錯，核能不能亂說」記者會，黨團幹事長鄭運鵬說，侯友宜的核能選項有三種，第一，核一、二、三延役，但他執政的新北、或核三廠的屏東同意嗎？其次，核四重啟，新北同意嗎？第三，新建核五、核六，要蓋在哪裡？哪個縣市同意？呼籲侯友宜說清楚。

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鄭指出，立法院會今天要表決國營事業預算，國民黨團針對台電有76個提案，在危言聳聽說「缺電」的同時，也坦承台電停電次數變少了，但每次區域性停電時就製造恐慌。「台灣不是缺電，而是電力設施老舊，觀念也比較舊」，國民黨清楚「停電不是缺電」，卻希望往核電走，核電成本已高於再生能源，藍營的電力政策上如此矛盾。

黨團副幹事長洪申翰說，新北近期槍聲大作、治安敗壞，侯友宜堅持拚選舉優先於搞好市政，來立法院拚選舉，不顧市政形同放棄新北市民，呼籲無心市政的侯友宜盡快辭職，自己作為一個新北市的住民，真的非常的遺憾、委屈，「我們的市長，就像是已經放棄新北市民一樣了，不然你就盡快辭職，讓新北市有一個全職的市長」。

洪指出，侯友宜長期以來秉持不讓新北市成為核廢料放置地的立場，用盡各種手段阻擋核廢料處置，現在卻轉彎了說核能是選項，「又要核能又要反核廢料，這不就是不負責任嗎？」侯友宜轉彎是為了自己想選總統、想往上爬，而開始不惜放棄、犧牲新北市民。

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