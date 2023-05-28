柯文哲雙城論壇留95萬呆帳蔣市府無奈 藍綠黨團批：留歷史紀錄

前台北市長柯文哲去年不甩台北市議會但書，堅持舉辦台北上海雙城論壇。（資料照）

2023/05/28 19:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲去年不甩台北市議會但書堅持舉辦台北上海雙城論壇，如今隨柯文哲卸任，台北市副市長李四川坦言，審計處不准核銷該筆95萬經費，目前只能掛在蔣市府帳上，淪市長蔣萬安任內首筆「無頭呆帳」。對此，台北市議會藍、綠黨團均認為，柯文哲違背決議、不尊重民意，就該留下歷史紀錄；民眾黨團則強調，柯文哲透過雙城論壇帶回許多實質成果，如今的政治問題應由蔣萬安積極與議會溝通，而非將責任甩鍋柯文哲。

台北市議會前年針對雙城論壇預算下但書，明文要求「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，但柯文哲卸任前不甩議會但書，仍在共機、艦持續擾台情況下堅持舉辦雙城論壇，令各黨議員怒斥北市府未先溝通說明就逕行動支預算，已是嚴重藐視議會，事後說明更是傲慢，去年三讀通過北市府相關支出不得動支預算及核銷的提案，要求市長柯文哲為雙城論壇開銷「自行買單」。

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柯文哲當時對此事未置可否，反而妻子陳佩琪於臉書亮出存摺，嗆聲「我把放存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」豪語言猶在耳，但隨柯文哲卸任，95萬元的雙城論壇開銷依然掛在台北市政府帳上，成為無法核銷的呆帳。

對此，李四川受訪時坦言，審計處不准核銷該筆經費，目前只能掛在蔣市府帳上，後續將再向審計處申覆，若仍遭拒只能持續掛在帳上，「不然怎麼辦，錢已經花了啊。」至於是否要向柯文哲追回此經費，李四川無奈表示，當時時空環境非蔣萬安任內、難以判斷，只能持續向審計處申覆，另也會向議會溝通。

國民黨團書記長王欣儀表示，柯文哲去年堅持舉辦雙城論壇，事後說明也未獲得議員接受，部分議員認為不該予以核銷，表達議會不幫背書的態度，此也成為柯文哲執政歷史紀錄，蔣萬安並無太大必要為柯處理呆帳，且即便送進議會也須經共識決同意，而當時陳佩琪既然嗆聲可自己付，應詢問柯文哲是否兌現。

民進黨團總召簡舒培指出，當時該但書為朝野及各黨共識，此涉及財政紀律、議會也絕非可輕易含糊敷衍的「橡皮圖章」，柯文哲既違反議會決議就不應該准予核銷，讓此事應在歷史留下紀錄，呼籲蔣萬安應硬起來、別甘願當柯文哲「小弟」，否則等同羞辱議會，民進黨將會堅持立場，不排除將此案送監察院。

民眾黨團總召黃瀞瑩則幫緩頰稱，柯文哲將雙城論壇定調為城市與城市間的交流，也確實帶回實質成果可供議會及全民審視，而當時議會所下但書要求共機、共艦擾台則不得動支，然而中共動作實非地方政府可以控制，但續辦雙城論壇維持交流為許多市民所樂見，如今既有政治爭議，蔣萬安應積極與議會溝通，而非將責任都甩鍋給柯文哲。

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