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    前交通部高官參加im.B主嫌豪宅趴？ 林佳龍：毫無所悉

    民眾黨立委陳琬惠指出，前交通部政次、現任台灣民主基金會執行長黃玉霖（左圖右），與現任台鐵副局長朱來順，在曾耀鋒（右圖右）的五結豪宅飲酒作樂。（陳琬惠國會辦公室提供）

    民眾黨立委陳琬惠指出，前交通部政次、現任台灣民主基金會執行長黃玉霖（左圖右），與現任台鐵副局長朱來順，在曾耀鋒（右圖右）的五結豪宅飲酒作樂。（陳琬惠國會辦公室提供）

    2023/05/27 19:26

    〔記者陳政宇／台北報導〕不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案延燒，民眾黨立委陳琬惠指控，前交通部政次黃玉霖曾參加主嫌曾耀鋒於宜蘭豪宅的餐會，時任交通部長的總統府秘書長林佳龍「裝死到底，完全不敢回應」。對此，林佳龍辦公室今（27）日發布聲明表示，黃玉霖當時已非交通部次長，相關的聚會林佳龍毫無所悉，也應由相關當事人說明。

    陳琬惠日前指出，立院交通委員會2020年6月12日安排到宜蘭考察後，黃玉霖、台鐵現任副局長朱來順與台鐵時任局長張政源，曾參與曾耀鋒於五結鄉的「豪宅派對」，商議宜蘭未來的交通建設與土地開發，同時也有高階警官在場。

    陳琬惠今日再於臉書質疑，林佳龍不是當時的交通部長嗎？對於這種敗壞官箴的行為，表達基本的態度都做不到嗎？還是因為黃玉霖是其愛將，就要選擇護短？更重要的是，林佳龍應該清楚說明自己與曾耀鋒有什麼樣的往來關係。

    針對陳琬惠所述內容，林佳龍辦公室回應，林佳龍已多次表示與曾姓嫌疑人完全不認識，對於詐騙行為更是無法原諒，並支持檢調從嚴執法。

    林辦也強調，陳琬惠所指的聚會，黃玉霖當時已非交通部次長，相關的聚會林佳龍毫無所悉，也應由相關當事人說明。

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