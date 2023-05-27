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    藍營嘉市立委民調進行中 「最兇議員」表態挺田長沛

    嘉市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」貼她與田長沛合照幫拉票。（擷取自Molly翎熹臉書）

    嘉市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」貼她與田長沛合照幫拉票。（擷取自Molly翎熹臉書）

    2023/05/27 18:55

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024年立委選舉，國民黨嘉市立委人選採「內參式」民調徵召，有嘉義市議員張秀華、陳家平、黃思婷及建設處長田長沛參選角逐，民調於5月25日到27日進行中；姓名長達16字嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今貼文表態支持田長沛，是否影響民調結果受關注。

    記者聯繫議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的助理欲進一步詢問，尚未獲回應。

    「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、Molly翎熹今臉書貼文說，田長沛最近透過電話拜票，有些人把他誤以為是她，要角逐國民黨立委初選，溫馨提醒，她姓顏，不姓田，目前專注於熟悉市政，未曾想過要跨足選立委。

    她表示，田長沛以資歷來說，和她一樣都算是政壇新人。這次市長任命了不少年輕局處長，在她甫上任要熟悉市府事務時，由於建設處活動眾多，與田長沛時常接觸；田雖是新人，但卻有少見的認真、效率和衝勁，也舉辦了不少像是花海生活節、開嘉這樣創新有趣的活動，成功活化嘉義的觀光。

    她說，嘉義市是個多元且包容度甚高的城市，議員同仁們年紀最輕23歲至82歲都有，每個人風格迥異，由此可見一斑。

    她表示，希望這次國民黨立委初選中，嘉義市民也能給新人田長沛機會，祝福他能夠順利出線。

    嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今貼文表態支持田長沛。（擷取自Molly翎熹臉書）

    嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」今貼文表態支持田長沛。（擷取自Molly翎熹臉書）

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