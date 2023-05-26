花蓮三節改發物資券「徐榛蔚每場都到」 網友諷：領米才是花蓮國特色

花蓮今年改發幸福花蓮生活物資券，今天第一場在新城鄉原住民多功能活動中心，一大早民眾在現場大排長龍。（記者花孟璟攝）

2023/05/26 20:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮發了13年的「三節生活物資」歷年以發白米為主，且一年發3次，符合資格民眾得大排長龍領米，去年秋節最後一次發送後走入歷史後，今年起改成發600元「生活物資券」，在端午節前安排在13鄉鎮發放，雖然發的東西不一樣，但場次時間特地錯開，上午縣長徐榛蔚也到場關心領取鄉親。縣府社會處表示，民眾領取後可到各賣場、超市超商換生活用品，且不能找零「需一次用完」。

對於改成發物資券，網友笑稱「領米是花蓮國特色」，由於縣府在各鄉鎮安排的發放場次，日期時間都有刻意錯開，所以是「換湯不換藥」，網友說，相信只要時間許可，縣長徐榛蔚每一場都會到、親自和民眾握手，「大家才知道是誰發的」。

請繼續往下閱讀...

「鄉親慢慢來不用擔心，一定領得到」！花蓮新城鄉的原住民多功能活動中心，今天上午吸引許多民眾騎機車、電動車前來，入口還出現排隊人潮，活動中心內部座椅區也塞滿滿，現場工作人員依照民眾拿來的通知單、核對身分後，發給600元物資券，封面還印著「幸福」兩個大字。領券的新城鄉民陳阿嬤說，白米比較重，改成物資券之後可以自己選，比較方便，直呼「當花蓮人有幸福」！

花蓮縣政府「幸福花蓮三節生活物資」政策，是2010年開始發放，最開始是發放1瓶沙拉油、1包米，後又改成2包白米，且為每年春節、端午、中秋分3次發放；今年起改發「幸福花蓮生活物資券」，且一年只發一次，今天起至6月1日陸續在13鄉鎮安排現場發放，首日共安排新城鄉、秀林鄉、豐濱鄉，縣長徐榛蔚人就站在領取櫃台旁，也和領取的民眾一一握手打招呼。

針對從發白米改成發物資券，花蓮縣府社會處長陳加富說，政策的轉變來自縣長徐榛蔚體恤民眾，因為領三節白米須舟車勞頓，阿公阿嬤騎車來領取也有安全顧慮，加上米也有相當的重量，從米的配送、回收的車輛、搬米的人力等，需耗費大量人力物力，因此改成發放生活物資券的形式，讓民眾也能自己選擇所需要的物資，同時達到2050淨零碳排目標。

縣府指出，縣府在端午節前安排13鄉鎮共13場次，全縣符合資格者共2萬3304人，請民眾攜帶通知單、領取人的印章，領到後認券不認人，需妥善保管，民眾可憑券在家樂福、全聯、遠東愛買、花蓮各農會超市、統冠超市等兌換生活物資，但不可兌換菸酒，且物資券不能找現金，需1次用完；民眾也可在該鄉鎮的戶政事務所領取，最後領取期限為6月15日、使用期限至10月31日。

符合生活物資券領取民眾，需憑著縣府發放的通知單，前往各鄉鎮場次領取，或隔天起前往戶政事務所領取。（記者花孟璟攝）

新城鄉民領到幸福花蓮生活物資券，開心表示要想想怎麼花。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府發放生活物資券六百元，符合的中低收入、低收入、身心障礙者須憑通知單、證件領取。（記者花孟璟攝）

花蓮今年起三節生活物資改成發600元物資券，第一場在新城鄉發放，縣長徐榛蔚也親自到場關心。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府過去13年的幸福花蓮三節生活物資，主要以發放白米為主，去年中秋節發放是最後一次，一次就領2包共6公斤白米。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法