上班助傅家賣地／傅崐萁愛將判休職1年 轉政務官 閃過懲戒

顏新章（右）在傅崐萁（左）任內，被延攬至花蓮縣政府任職消防局長及秘書長，於現任縣長徐榛蔚任內，升任副縣長迄今。（記者游太郎攝）

2022/12/25 05:30

同日轉手獲利一億一百萬

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮縣副縣長顏新章擔任花縣消防局長及秘書長期間，涉替前縣長傅崐萁家族的「榮亮」公司仲介逾十億元土地買賣，同日轉手獲利一億一百萬元，被懲戒法院一審認定有違失，去年判休職一年；最近二審判決出爐，認同一審見解將全案確定，但因顏新章已從事務官轉任為副縣長政務官，不受休職影響。法界人士認為，顏將全身而退。

法界：顏新章將全身而退

公務員懲戒法明文規定，政務人員不適用休職處分；而懲戒法院是針對顏新章擔任事務官時的違失行為判決休職，如果是判顏較重的免職、撤職或較輕的減俸、罰款、申誡，即使他已是政務官，仍可達到實質懲戒之效，但判休職對目前是政務官的顏新章來說，執行休職將窒礙難行。

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行為時是事務官 遭彈劾

此項確定判決出爐後，銓敘部若解釋顏新章為政務官，不適用休職懲戒，顏即可繼續擔任副縣長。法界人士說，本件懲戒案罕見，從現行法制與法運行的邏輯而言，顏毫髮無傷的機率頗高。

懲戒法院說明，顏新章現職雖為政務人員，惟行為時屬事務人員，依公懲會（懲戒法院前身）見解，應適用行為時的懲戒種類，而非政務人員規定。據悉，合議庭主要考量顏的違失應受何種程度的懲戒為適當，至於是否能夠執行，非其審酌範疇，因此才會出現恐難執行的怪象。

轉任副縣長政務官

顏新章二○一○年到二○二○年間獲傅崐萁與傅妻徐榛蔚（現任縣長）拔擢，先後出任消防局長、秘書長等事務官職。監察院指控他在上班時間替榮亮仲介逾十億元農地買賣，並協助支付部分價款，交易當日即轉手獲利一億一百萬元，且不假外出至銀行幫榮亮存款；另嘗試爭取仲介授權，介紹其他買家購買遊憩用地。

彈劾前夕，顏新章申請退休，轉任副縣長政務官。

認為應撤職 監院上訴

懲戒法院一審以顏新章的行為影響公務員形象甚鉅，判休職一年。顏上訴主張，自己未嚴重損害政府信譽，不應受懲；監察院也上訴，強調顏毫無悔意，應判撤職。

二審維持休職 全案確定

二審指出，原判決對於本案違法事實認定無錯誤，處以休職責懲相當，未違反比例原則，駁回雙方上訴確定。

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