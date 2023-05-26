蕭新煌：台灣一直想對話 中國卻只要台灣聽訓、臣服

中研院兼任研究員蕭新煌表示，破壞區域和平者始終是中國，也指出台灣始終想跟中國對話，並留有管道，但中國要求台灣片面接受「92共識」，直言中國不是要對話，而是要台灣聽訓、臣服。（記者楊媛婷攝）

2023/05/26 16:34

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國始終欲併吞台灣，有台灣政客或學者提出「要對話、不要對抗」、「要和平、不要戰爭」等主張，中研院兼任研究員蕭新煌今（26日）直言，破壞區域和平者始終是中國，也指出台灣始終希望能跟中國對話，並留有管道，但中國要求台灣片面接受「92共識」，直言中國不是要對話，而是要台灣聽訓、臣服。

本身也是總統府資政，並擔任台灣亞洲交流基金會董事長的蕭新煌，今天舉行新書《檢驗公共知識分子》發表會，該書共收錄58篇這幾年陸續在本報與其他媒體發表的政論文章，主題是關切兩岸、政局、新南向等策略。

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蕭新煌自述，自己從80年代認為台灣跟中國只是兩種不同制度的良性競爭、可和平共存；再轉變到90年代認為台灣應該要儘可能保護自己，並成為國際上的民主典範；到21世紀後則是深深體會中國一定會犯台的野心，因此主張台灣應該要跟中國保持距離、以策安全。他質疑，很多人常說台灣不要去冒犯中國的底線，但卻從來沒有人提到台灣的底線，「台灣的底線有三，分別是台灣跟中國互不隸屬、代表；台灣非中國一部分；台灣前途由2400萬人決定。」

柯文哲應說清楚「台灣要如何有尊嚴和中國對話」

蕭新煌進一步指出，中國主張一國兩制、一個中國原則、台灣是中國不可分割一部分等說法，但民眾黨主席柯文哲對此卻提出「要對話不要對抗」，蕭新煌表示，台灣一直都想跟中國對話，也留有海基會、陸委會等管道，但中國始終片面要求台灣要接受92共識，「這是要台灣聽訓、臣服。」他更直接要柯文哲說清楚，到底有什麼良方，讓台灣在保持尊嚴下，讓中國願意跟我方對談，「問題始終不在台灣。」

另外也有部分政客跟學者提出「要和平不要戰爭」說法，甚至表示選舉是和平跟戰爭的選擇。蕭新煌表示，長期文攻武嚇、破壞區域秩序的都是中國，「難道動干戈的是台灣嗎？破換秩序跟安全和平的始終是中國，台灣根本沒有能力與意願破壞和平，台灣只希望在此安身立命，成為健康且民主的國家。」

另有意參選中正萬華區立委的于美人曾提出「委屈的和平也是和平」，蕭新煌指出，委屈的和平不叫和平，是臣服、投降、附庸。

2024總統大選檯面上各黨派出的參選人包含民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。被問及3個人的對中國的立場是對話還是對抗，蕭新煌表示，3人都是希望跟中國有順暢的對話，也不認為3人會接受所謂統一，而是維持現狀，但3個參選人是否能「有尊嚴」維持現況，則會有所不同。

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