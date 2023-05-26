葛來儀稱北京傾向挺柯 柯文哲自認最能與中美溝通

柯文哲自認最能與中美溝通。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/26 14:41

〔記者何玉華／台北報導〕華府兩岸專家葛來儀今（26）日表示，北京對國民黨的侯友宜不熟悉，傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。柯文哲今天對此表示，解讀葛來儀的話，應是認為他是最能夠與中、美兩邊溝通的人。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）25日邀請「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）、戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）及史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）等台灣及兩岸事務專家，談論台灣未來。

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葛來儀提到此次總統大選已確定的3組參選人，北京對國民黨徵召的新北市長侯友宜不熟悉，把他與故總統李登輝作聯想，傾向支持曾往來過的柯文哲。

柯文哲在今天選舉回饋小物記者會中表示，在中美之間要取得平衡，他自認是一個有辦法跟美國溝通、也有辦法跟中國溝通的人，溝通很重要，買賣不成仁義在，彼此講清楚底線。他希望台灣是中美溝通的橋樑，不是中美對抗的棋子；台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是像外國媒體所講是全世界最危險的地方，搞到連巴菲特都趕快把資金抽走。

柯文哲強調他解讀葛來儀的說法，在所有候選人中，柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人。

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