募到款就徵「網軍」？柯文哲：募點錢招募員工才有辦法打選戰

台灣民眾黨主席柯文哲今（26）日偕同黃珊珊等人，出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/26 13:19

〔記者何玉華／台北報導〕台灣民眾黨主席柯文哲競選總部今天舉辦「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會募款，柯文哲表示，選舉要花點錢，謝謝大家已經有捐錢進來，回饋小物是表達謝謝；至於被質疑剛募到款就在人力網站開職缺，是在應徵網軍嗎？他說，選舉總是要開支，現在有點像乞丐戰法，募點錢招募員工，才有辦法打選戰。

柯文哲在520宣布競選總統後，23日開通政治獻金專戶，今（26）天舉辦記者會公布募款回饋小物，他說，政治還是有世俗的一面，選舉要花點錢，雖然以前都盡量把選舉費用壓到最低，終究還是沒辦法完全不花錢，對一些已經捐錢進來的人要表達感謝，因為不是買賣，所以就弄了一些回饋小物，給捐款人一些小小的回贈品。

請繼續往下閱讀...

民眾黨發言人陳智菡表示，因為還需要一些準備時間，預計自5月29日開放兌換，民眾兌換前一定要先註冊帳號。因為小物商品有限，每樣限換一件。

對於PTT網路紅人「四叉貓」（劉宇）在臉書貼文說，民眾黨剛募到款，就在人力網站開了16個職缺，被網友笑稱「是在應徵網軍嗎？」柯文哲說，拿錢招募員工就被說是招募網軍「也跳太多」，不過選舉到，每天都有各式各樣的抹黑；募款就是因應各項選舉開支，包括租辦公室、總部、雇人都要錢，「我們也沒搞什麼財團掛勾，到現在為止有點像乞丐戰法」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法