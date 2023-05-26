藍批選罷法排黑條款是執行賴清德意志 陳建仁：是要讓民主運作更上層樓

行政院長陳建仁。（記者陳奕全攝）

2023/05/26 12:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕「選罷法」排黑條款今天拚三讀，藍綠黨團都發出甲級動員令，將展開表決大戰，國民黨批「排黑條款」是執行民進黨主席、副總統賴清德的意志，行政院長陳建仁今（26日）表示，因民選公職人員會監督制衡行政部門的運作，需要有值得信賴的資格跟條件，也因此需要有相應的修法，盼朝野支持。

立法院朝野黨團昨針對「公職人員選罷法修正草案」、「總統副總統選罷法修正草案」展開協商，但就曾犯洗錢、「槍」、「毒」被判有罪確定者不得參選的條文，朝野立委未達共識，保留送院會處理，另院版的草案行政院也明定國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等犯罪者，不得登記為候選人，今天立院將表決處理相關草案。

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陳建仁今天出席環保署活動，會前接受媒體訪問時被問及此事時表示，台灣經過多次民主選舉的洗禮，民主制度運作愈趨成熟，對候選人的要求越來越高，尤其民職公選人員須監督制衡行政部門的運作，需要有更好的資格與名譽，也因應看到此需求，才提出修法，他更強調絕不容許有黑金背景的候選人，並盼修法獲得朝野支持，讓台灣民主運作更上層樓。

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