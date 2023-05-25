宜蘭綠委人選陷混戰 簡松樹：中央沒動作引基層焦慮

宜蘭民進黨立委陳歐珀退出立委選舉，綠營有意參選者陷入混戰。民進黨宜蘭縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹呼籲黨中央盡快決定人選。（記者蔡昀容攝）

2023/05/25 20:15

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭民進黨立委陳歐珀退選，綠營表態者眾，陷入混戰。縣黨部評召、縣議員簡松樹表示，未見黨中央啟動徵詢地方意見流程，讓基層相當焦慮，呼籲黨中央，拋開派系，尋求所有人的最大公約數，並以宜蘭未來發展，作為選定候選人的依據。

簡松樹表示，一般來說，黨中央會詢問地方黨公職，對候選人選的看法，也會透過縣黨部開座談會，徵詢基層意見，但現在無聲無息，讓基層相當焦慮。

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簡松樹發表聲明，民進黨應專注尋找和提拔本地人才，並以宜蘭的未來和發展為考量，不應只考慮台北或中央政府的觀點。

聲明寫道，黨應採集體討論或決定的方式，以真正接受並整合地方意見，避免操作不當或提名沒前置作業，造成地方不滿，讓2005年敗選事件重蹈覆徹；反觀2008年和2014年，宜蘭綠營取得好成績，就有考慮各方和鄉鎮的意見。

簡松樹認為，民進黨在宜蘭的發展，以及立委候選人提名，需打破派系，全面性佈局，尋求所有成員和支持者之間的最大共識，團結大家，為2026年地方選舉做好準備。

簡松樹表示，期待中央重視宜蘭未來的政治環境，藉由提名提出黨及候選人的想法與理想，贏得公眾的支持，民進黨才能再擦亮宜蘭招牌！

聲明也整理歸納8大點：一、民進黨應專注於尋找和提拔黨內的人才；二、黨內不應只考慮台北或中央政府的觀點，而應該以宜蘭的未來和發展為考量；三、選舉人選應採取協商、共識的方式，而不是單方面意見或強制方法。

四、民進黨在2008年和2014年在宜蘭縣取得好成績，是因為採取了集體的方法，考慮了各方和鄉鎮的意見；五、民進黨應該制定綜合性的策略，尋求所有成員和支持者之間的最大共識和共同目標，以實現成功。

六、黨內應該培育人才，推廣新思想，並與社會各界進行對話和互動，以避免與公眾脫節；七、民進黨應該提出黨的想法和理想，以贏得公眾支持，而不是僅僅進行競爭；八、沒有協作和包容性的方法，民進黨在宜蘭的執政地位可能越來越遠離人民。

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