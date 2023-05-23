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    宜蘭綠營立委人選 簡松樹等中青世代籲：黨內外都納考量

    民進黨宜蘭縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹。（資料照）

    民進黨宜蘭縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹。（資料照）

    2023/05/23 22:01

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙疑雲，退出立委選舉，縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹、蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔、多名議員和代表聯合聲明，希望黨拋開派系包袱，了解地方意見，不管黨內還是黨外人士，都能納入考慮，推出真正優秀的候選人，共同打贏選戰。

    簡松樹代表發布聲明，聲明指出，陳歐珀22日宣布退出立委選舉，讓基層支持者相當憂心，同時也希望民進黨盡速決定人選來迎戰。

    簡松樹說，他聽到年輕世代有許多想法，於是他與蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔，今晚邀請黨公職餐敘，除了解基層對於民進黨的看法，也希望中央黨部能傾聽地方黨公職及基層支持群眾的意見，無論是黨內或黨外，都能摒棄派系運作，團結一致提出優秀的參選人參戰。

    出席餐敘人員，還包含縣議員林麗、林佩螢、謝家倫、林詩穎、謝正信、五結鄉民代表廖啟賢、吳明吉、羅東鎮民代表陳定霖、簡鳴佐、黨員莊謦宇、歐志銘與友黨團體劉勇廷、陳漢澤。

    李明哲受訪表示，櫃面上表態或被點名的人選都很優秀，因此餐敘中，有一起討論和交換意見，包含前農委會主委林聰賢、前副縣長黃適超、黨部主委陳俊宇、前黨部主委林進財、黃建財等等。

    李明哲說，餐敘也有討論到無黨籍旅英企業楷模、陳定南教育基金會董事、「貨車女孩」蔡惠玉，大家覺得她也是代表民進黨參選的合適人選，但要先入黨為前提。

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