陳歐珀捲im.B詐騙風暴 民進黨：盼廉政會儘速處理

民進黨發言人張志豪表示，當事人已送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理。（資料照）

2023/05/19 19:38

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團風暴，他強調自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助，但絕無跟詐騙集團掛勾，並鞠躬道歉。民進黨發言人張志豪今（19）日表示，當事人已經送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理。同時也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓原來是陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳座車就登記在im.B旗下。陳歐珀今日出面鞠躬道歉，他坦言識人不明、交友不慎，但絕無跟詐騙集團掛勾，「如果我有參與詐騙行為，我退選沒有問題」。

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不過，國民黨召開記者會質疑，陳歐珀接受曾姓主嫌所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，顯然關係匪淺，民進黨主席賴清德應該出面表達立場，並向受害人與社會大眾道歉。民進黨宜蘭縣議會黨團也發表聲明，建請中央黨部盡速調查及說明。

對此，張志豪表示，當事人已經送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理。同時也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。

張志豪重申，倘若有任何不法或涉及違法之情事，黨會按照法律及黨內規定處理。

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