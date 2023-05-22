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    陳歐珀退選立委！民進黨多人被點名無人表態 地方焦慮

    陳歐珀退選立委，新人選多人被點名，無人表態，綠營支持者頗感焦慮。（陳歐珀服務處提供）

    陳歐珀退選立委，新人選多人被點名，無人表態，綠營支持者頗感焦慮。（陳歐珀服務處提供）

    2023/05/22 10:16

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，昨深夜宣布退選立委，放棄連任。今天在地方引起熱議，也引起黨內焦慮，對於新的人選，雖多人被點名，但迄今無人表態。宜蘭縣黨部主委陳俊宇指出，立委提名權在中央黨部，後續會由黨中央諮詢地方意見，由中央辦理徵召。

    陳歐珀退選後，前農委會主委林聰賢、前代理縣長陳金德、前副縣長黃適超、前市長江聰淵、黨部主委陳俊宇等人，都被點名參選。但迄今無人表態，黨內還有一股聲音，要連署徵召無黨籍、從宜蘭旅英的企業楷模「貨車女孩」蔡惠玉，宜蘭縣賴清德之友會會長林國漳，也被積極勸進。

    陳俊宇說，中央黨部應該會比照桃園與高雄，後續由中央諮詢地方意見再辦理徵召，他希望要參選的人勇於表態，但這次提名相當重要，務必對相關人的背景要了解清楚，不要屆時又成了「燙手山芋」；至於是否徵召無黨籍？陳俊宇認為可能性不高，立委是民進黨現任的，宜蘭也不是弱到推不出人來。

    民進黨議會黨團幹事長林佩螢說，新提名人選要考慮道德、法律與社會觀感層面，要審慎思考，期待新人選有新氣象。

    議員陳文昌指出，時間迫在眉睫，希望中央黨部能盡速確定，有意願參選的不管是推薦或自薦，然後做一次民調，贏的人參選；但他強調，陳歐珀因「瑕疵」下來，新的人選要符合兩個條件，一、清白乾淨，二、要能選得上。

    對於參選，陳金德、江聰淵都說：「沒有考慮。」黃適超則表示，目前沒有意願。陳俊宇說：「猶豫中」；林聰賢電話未接，無法得知回應。

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