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    「貨車女孩」蔡惠玉爭取徵召選宜蘭立委 綠營：沒人選才找黨外人士

    民進黨宜蘭縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹。（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/23 16:31

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕陳定南教育基金會董事、無黨籍旅英企業楷模、「貨車女孩」蔡惠玉，今拜會民進黨宜蘭縣議會黨團，並對外發布消息，公開表態爭取徵召參選宜蘭立委。縣黨部評委召集人、縣議員簡松樹不在場，他認為，拜訪沒關係，但黨內無人選才會徵召黨外人士，蔡惠玉對外發布消息，時機不到，太過唐突，也沒拜訪縣黨部，漠視縣黨部。

    簡松樹表示，蔡惠玉禮貌上拜會縣議會，這點沒有問題，但對外發布消息，他認為太過唐突，因為按照黨內程序，陳歐珀退選程序還沒完成，完成後，黨中央還會聽取宜縣黨公職意見，再詢問有意參選者的想法，這都有一定程序要走，並直言黨內找不到才會找黨外，「宜蘭縣還不至於艱困到找不到優秀的候選人」。

    簡松樹也質疑，蔡惠玉之前拜訪過縣黨部嗎？了解縣黨部跟基層黨員的心聲嗎？她在本屆選舉，一度表態參選，如果認同民進黨，為何不入黨，爭取黨員認同，去年底大選，她又為民進黨黨公職做過什麼？

    簡松樹強調，蔡惠玉很優秀，但個人優秀，不代表能代表民進黨征戰，時間再緊迫，也要走程序，現在談徵召黨外人士，時機還不到，宜蘭縣還沒失敗到推不出候選人。

    縣黨部主委陳俊宇先前曾表示，「如果黨有需要，願意勇於承擔」參選立委。他表示，每個人都有表達參選的意願，黨中央明天開會走完退選程序之後，由選策會徵詢人選，會尊重並支持黨中央的人選。

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