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    首頁　>　政治

    民進黨宜蘭區域立委 陳歐珀退選 林聰賢等人表態接棒

    民進黨立委陳歐珀昨召開記者會，宣布退出2024宜蘭立委選舉。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委陳歐珀昨召開記者會，宣布退出2024宜蘭立委選舉。（記者羅沛德攝）

    2023/05/23 05:30

    國民黨確定徵召黃琤婷

    〔記者游明金、林欣漢、謝君臨、陳昀／綜合報導〕捲入「im.B詐騙集團案」的民進黨立委陳歐珀前晚宣布退選、放棄連任，國民黨昨天確定徵召宜蘭縣議員黃琤婷參選明年宜蘭縣區域立委；民眾黨不分區立委陳琬惠也說，若獲黨徵召轉戰宜蘭區域立委，她義無反顧。宜蘭縣議會民進黨團昨天開會，對於新的人選尚無共識，但黨內有多人表態，包括較具實力的前農委會主委林聰賢等人都表達「勇於承擔」。

    宜蘭縣議會民進黨團對於新的提名人選意見分歧，包括林聰賢、縣黨部主委陳俊宇、前副縣長黃適超、前縣議員邱嘉進等人都被點名；黨內另有一股聲音，要連署徵召無黨籍、從宜蘭旅英的企業楷模「貨車女孩」蔡惠玉，蔡也獲得陳定南教育基金會推薦參選。

    林聰賢、陳俊宇、黃適超等人都表達，「如果黨有需要，願意勇於承擔」；民進黨前黨部主委林進財、黃建財也表態說，願意義無反顧投入選戰。此外，前代理縣長陳金德、前宜蘭市長江聰淵也被看好，但兩人表示沒有意願。

    民進黨議會黨團幹事長林佩螢說，新的提名人選要考慮道德、法律與社會觀感等許多層面，黨內要再審慎思考；縣議員陳文昌強調，新的人選要符合清白乾淨、選得上這兩項條件；陳俊宇說，務必了解新的提名人選相關背景，不要屆時又成了「燙手山芋」。

    國民黨主席朱立倫昨偕同秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄，於中央黨部會見宜蘭縣議員黃琤婷，朱肯定黃優秀表現及扎實的地方經營，相信她一定能為國民黨贏回立委席次。

    陳歐珀昨於立法院鞠躬道歉，正式宣布退出二○二四年宜蘭縣立委選舉，重申絕沒有對不起從政之路上的前輩、支持者及家人朋友。

    民進黨發言人張志豪表示，尊重陳歐珀的決定及勇於面對，也呼籲檢調積極偵辦，勿枉勿縱；後續提名事宜，將送交民進黨二○二四大選提名策略小組討論。

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