藍營稱「班班有冷氣」不是政績 蘇巧慧反擊抹黑造謠

民進黨立委蘇巧慧批國民黨抹黑「班班有冷氣」政策。（資料照）

2023/05/25 13:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕立法委員蘇巧慧今PO文指出，蔡政府班班有冷氣政績一再遭藍營抹黑，但都被事實打臉，他們要正面迎戰，終止謠言的流竄。

蘇巧慧PO文指出，新北市長侯友宜於2020年10月28日還公開感謝行政院從前瞻計畫2.0出資33.5億元補助，讓新北市國中小教室全面安裝冷氣，這個前所未有的大建設，原本預計兩年要完成，在前行政院長蘇貞昌領導各部會努力下，一年半內就完成，各縣市政府還共同參與啟動儀式，讓全台教學環境向前邁進一大步。

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蘇巧慧感嘆，如今為了選舉，朱立倫和侯友宜的子弟兵卻先後出來扭曲事實，還聲稱「班班有冷氣不是政績」，結果先後被狠狠打臉，桃園市議員凌濤指控桃園市慈文國小新冷氣不良而失火，被教育部打臉是風扇失火，與冷氣無關。

新北市議員戴湘儀指控新北豐年國小太陽能板造成漏水，結果被上個月現場會勘過的議員翁震州打臉，漏水是因為學校斜屋頂老舊與天溝需要修繕，與太陽能無關，此刻也積極改善中。

蘇巧慧說，國民黨一再造謠，要抹滅蔡政府的重大政績，民進黨當然也要正面迎戰，終止謠言的流竄。

民進黨立委蘇巧慧批國民黨，一直抹黑「班班有冷氣」政策。（摘自蘇巧慧臉書）

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