大漢溪堤外道明年完工 前議員陳世榮批侯市府「割稻尾」

前議員陳世榮（左2）還原爭取大漢溪堤外道工程原委，斥責侯友宜「割稻尾」，包裝成「好好做代誌」。圖右2為立委蘇巧慧、前行政院長蘇貞昌。（圖︰陳世榮提供）

2023/05/23 08:36

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新北大漢溪堤外道路明年完工 侯友宜：可望大幅紓解環漢路壅塞

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長侯友宜昨天視察鶯歌至三重大漢溪堤外道路改善工程，宣稱堤外道路打通將大幅紓解環漢路交通尖峰時段壅塞情形，立委蘇巧慧批侯市府4年前聲稱不需要堤外便道紓解環漢路車流，通車前8個月才來視察關心；前議員陳世榮則還原爭取工程原委，斥責侯友宜「割稻尾」，包裝成「好好做代誌」。

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市府水利局簡介，大漢溪堤外道路改善工程「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」工程進度達65.92％，預計明年1月完工，將改善鶯歌及樹林區車潮，也連結堤內既有道路與堤外休憩園區，堤外道路經過鹿角溪人工溼地，還設置人行路廊提供教學及民眾親近自然空間。

陳世榮臉書貼文，本案堤外便道工程從朱立倫、侯友宜擔任市長以來，他不斷在議會提案爭取，很遺憾兩位市長任內始終未將其纳入優先建設項目，之所以可以往前推進，得感謝108年1月14日蘇貞昌接任行政院長，即規劃拍板施作，經濟部於108年6月28日同意補助新北市政府設計經費1800萬元。

陳世榮提及工程總經費8億4000萬元、中央2/3、市府1/3，不過，新北市政府以3點理由，分別是新北市負債多無力再支出、環漢路的交通服務水準尚達C级水準，以及此項目並非市府優先爭取建設的排序項目，拒絕分擔1/3經費（2億8,000億元）。

陳世榮還原，當初市府的拒绝，讓本案工程差點「破局」，經過他及立委蘇巧慧從中協調，行政院於108年10月23日同意全額補助，免除新北市政府分擔經費，這項新建工程始可「成局」往前推進，不負地方期待。

針對蘇巧慧、陳世榮批評，水利局回應，2019年調查環漢路道路服務水準為C級，當時新北市進入捷運建設的經費高峰期，市府仍向中央明確表達希望闢建堤外道路，也全力爭取中央全額補助。

前議員陳世榮（左2）出示公文還原爭取大漢溪堤外道工程原委。（圖︰陳世榮提供）

前議員陳世榮（左2）出示公文還原爭取大漢溪堤外道工程原委。（圖︰陳世榮提供）

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