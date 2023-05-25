台電四接環評 謝國樑：萬一爆炸恐毀基隆市中心

基隆市長謝國樑在市議會答詢時擔心萬一儲油槽爆炸恐摧毀市中心。（記者盧賢秀攝）

2023/05/25 13:01

〔記者盧賢秀／新北報導〕台電「四接」協和電廠更新改建計畫環評今天（25日）審議，基隆市政府由副市長邱佩玲代表出席，市長謝國樑也錄影表達反對立場。謝國樑今天在市議會總質詢中表示，市府對四接碼頭東移案仍存有重大疑慮，憂心一旦天然氣儲存槽爆炸，恐摧毀整個市中心。

市議員藍敏煌、韓世昱今天質詢都表達反對四接填海造陸，恐破壞外木山環境、安全及衝擊基隆港的發展，要求謝國樑一定要堅決反對。

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謝國樑說，他今天原本要參加，但因議會質詢未能出席，但他錄製影像向環評委員說明，表達四接東移方案，對基隆有2點重要影響，仍有重大疑慮。

謝國樑表示，首先是未來天然氣LNG（液化天然氣載運船）相關作業會影響到基隆港務的發展，影響港務的發展，就是影響到基隆市最倚賴為生的港務命脈，也會對基隆市經濟發展造成重大的影響。

謝國樑指出，第二，過去以來，基隆市是歷史上台灣發生軍事衝突的前線，現在國際局勢及兩岸情況也相當緊張，假如基隆港周邊一旦成為軍事的目標，或軍事衝突的場域。如果一旦天然氣的儲存槽發生爆炸，恐造成非常大的影響，甚至整個摧毀市中心。

謝國樑並說，過去有公投團體提出公投連署，表達民眾權益和心聲，市府希望用協助的方式讓民意展現，透過公投來表達，但無奈被中央「沒收」公投，市府感覺遺憾。市府會請民政處與公投提案人及關心的團體，透過其他機制來表達，但仍會依法行政，保護基隆港和基隆市。

台電協和電廠更新改建該畫環評今天審議。（記者盧賢秀攝）

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