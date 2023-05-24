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    侯友宜自詡「治安專業」 民進黨打臉：新北連兩月刑案數全國最多

    國民黨新北市長侯友宜稱「治安是我的專業」，民進黨發言人張志豪痛批，新北前陣子連續爆發包括51槍等重大槍擊事件，且已連續2個月刑案累計發生數全國最多。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長侯友宜稱「治安是我的專業」，民進黨發言人張志豪痛批，新北前陣子連續爆發包括51槍等重大槍擊事件，且已連續2個月刑案累計發生數全國最多。（記者賴筱桐攝）

    2023/05/24 12:53

    〔記者陳昀／台北報導〕針對國民黨新北市長侯友宜今天稍早受訪稱「治安是我的專業」，民進黨發言人張志豪痛批，新北前陣子連續爆發包括51槍等重大槍擊事件，且已連續2個月刑案累計發生數全國最多，治安不安的主因就是侯市長荒廢市政，竟還敢誇口治安專業。

    張志豪批評，侯友宜現在為了選總統，竟然誇口治安是自己的專業，根本是把治安當作遮羞布，非常離譜，民進黨強力呼籲侯友宜在未辭市長前，請專心市政並坦然面對議會的監督，尤其應該針對治安做專案報告並接受議員的質詢，切勿一再阻擋，傲慢擺爛只凸顯自己的心虛。

    張志豪指出，新北治安不安，市民不安，數字證明一切，新北市連續2個月刑案累計發生數全國最高，2023年1-3月新北市刑案發生總數為7679件，為全國最多。今年1-4月新北市刑案發生總數為10638件，為全國縣市發生案件數最多，跟新北市自己比，也比去年同期2022年1到4月增長11.34%。

    他說，遠見雜誌調查顯示，侯友宜當市長執政後，新北市的治安從2020年第9名降到2022年第17名，侯市長不思檢討改進，還成天誇口治安是自己的專業。

    張志豪強調，侯友宜2018年擔任市長以來，成為新聞焦點的槍擊砍人重大案件就近30件，其中為了1萬元、3萬元的金錢糾紛就槍擊，顯見新北市已淪為「慶記之都」，怎不令市民擔憂。一切主因就是侯友宜落跑市長荒廢市政，造成「治安不平，人民不安」，侯友宜已經背棄競選連任市長的承諾，安居樂業一場空。

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