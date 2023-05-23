立院29、31日加開院會 預計處理40多個重大議案

立法院長游錫堃今召集朝野黨團，協商本會期加開院會等相關事宜。（記者謝君臨翻攝）

2023/05/23 16:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院本會期法定集會期間至本月底止，立法院長游錫堃今（23）日召集朝野黨團，協商本會期加開院會等相關事宜。經討論，會中決議29日、31日兩天加開院會，不開委員會，加上原本26日、30日的例行院會為一次會。立院民進黨團總召柯建銘表示，加開院會期間預計將處理40多個重大議案。

協商時，柯建銘表示，因為還有40幾個法案尚待處理，包括112年度國營事業預算案等，若本會期可以處理完畢，臨時會就剩下大法官同意權。他建議，下週一、三加開院會，本週五到下週三就算一次會，請各黨團支持。

請繼續往下閱讀...

對此，國民黨團總召曾銘宗再次確認，就是希望5月31日休會，下週沒有委員會，五、一、二、三都是院會。時代力量黨團副總召陳椒華表示：「同意。」但她希望國營事業預算案協商完畢後，明天先協商礦業法、再生能源和公視法。民眾黨團總召邱臣遠也對加開院會一事表達「同意」。最終各黨達成決議。

而在討論完加開院會事宜後，本次協商原預計繼續討論112年度國營事業預算案，不過，因國民黨團要求財政部長莊翠雲需代替前部長蘇建榮為「合庫AMC案」道歉，並給社會大眾清楚交代，民進黨團表示無法接受，最終國民黨團離席抗議，導致協商再次破局。今年度國營事業預算案能否於本會期三讀，再添變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法