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    議長劉陳昭玲、議員歐中慨收押 澎縣議會開議籠罩低氣壓

    議長劉陳昭玲因案羈押，缺席第一次定期大會。（記者劉禹慶攝）

    議長劉陳昭玲因案羈押，缺席第一次定期大會。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/23 14:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第1次定期會今日開議，由縣長陳光復施政報告打頭陣，因國民黨籍議長劉陳昭玲、議員歐中慨都因案羈押缺席，還有部分議員官司纏身，讓議會籠罩在一片低氣壓之中。

    陳光復表示，打造健康島嶼，長者假牙補助自4月1日起實施，並加碼為全口5萬元，半口2.5萬元，特約牙科診所13家及針對60歲以上縣民免費肺炎鏈球菌及免費兒童HPV疫苗，都已進入疫苗詢價及相關採購程序，此外，修正補助急重症病人空中轉診救護車費用要點，5月1日起實施補貼、成立全國離島地區第1家社區心理衛生中心、完成醫療後送直升機、5G視訊聯防救護車、推動高知名度醫師駐診。

    另外創造溫暖澎湖，推動案山社會住宅興建70戶，於3月30日開工，預計2026年完工啟用；長者敬老金每年發放1萬5000元、身障朋友三節加發2000元慰問金。2歲以下幼兒尿布奶粉每月1500元預計7月實施；補助非設籍澎湖就讀澎湖大專院校學生助學金或交通圖書券1萬元，預計於112學年度起實施。

    另外公教離島加給比照金門、馬祖自5月1日起提升至9790元，修訂澎湖縣政府及所屬機關約聘僱人員考核要點，2024年起約聘僱人員將依明確考核制度晉級晉薪。除落實選前承諾外，並爭取馬公-西嶼大橋興建規劃、重光開發案土地收回後續發展、研議垃圾多元在地處理方式、推動淡季觀光、製冰廠興建規劃、海洋生態復育等等，縣府積極投入處理研究。

    澎湖縣議會第二十屆第一次定期大會，由縣長陳光復施政報告揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議會第二十屆第一次定期大會，由縣長陳光復施政報告揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

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