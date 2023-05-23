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    竹北天坑案》縣議員邱靖雅追問下 楊文科坦承縣府失職

    新竹縣議員邱靖雅砲打新竹縣府處理竹北天坑案不是無能就是失職。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員邱靖雅砲打新竹縣府處理竹北天坑案不是無能就是失職。（記者黃美珠攝）

    2023/05/23 14:04

    〔記者黃美珠／新竹報導〕砲轟竹北天坑案縣府無能，新竹縣議員邱靖雅今天拿台北市信義天坑和新竹縣竹北天坑相比，從2地縣市政府的實際行政作為和效率，她用38分鐘的猛烈砲火，逼得縣長楊文科一路改口，從原本底氣十足認為縣府同仁的技和心都不會不如別人，到後來逐漸鬆口坦承「有一點失職」，最後直言縣府確實失職，願意參考邱靖雅的建議辦理。

    邱靖雅說，信義天坑的出現讓她有機會釐清2地的行政處置的差異，台北市府要求1週內建商提報搶險計畫，對方如果不做，市府就丟出他們所做的鑑定報告釐清原因，讓證據說話，迫使建商1個月內完成搶險。如果建商不做就是市府先做再求償。

    昨晚縣府否決的豐邑建設的第1階段搶險計畫，她希望在這另1個10天內縣府先自己做鑑定報告，並擬妥縣府版的搶險計畫因應，否則光是等待建商無異緣木求魚。

    邱靖雅一開始就問楊文科直轄市跟非直轄市有差別嗎？2地的公務人員素養和行政所依的法規有差別嗎？因為比較信義天坑和竹北天坑，她想問縣府到底是技不如人？還是心不如人？甚至懷疑楊文科是「穿了國王的新衣」。

    她說，信義天坑出現1週內，北市府就盤查了境內100多個建案，反觀新竹縣到5月10日除了發公文沒有其他的作為。而縣府始終強調是建商的態度問題，她要問：沒辦法讓建商聽話，縣府是失職還是無能？

    楊文科這時堅定地說，縣府已對建商做出最嚴厲的處分，沒有失職，更不是無能，技和心也都不會不如台北市府。

    當邱靖雅挑明依建築法第58條，主管機關認為有必要可隨時加以勘驗，但自去年6月首次道路塌陷迄今，工務處除例行性勘驗，只是在受理陳情後才派人去現場轉一轉，到場詢問的對象還是建商的人，每次她追問，工務處都說不方便提供相關的勘驗資料，她問楊文科，如果他們便宜行事用書面勘驗代替到場加強勘驗，連正式加強勘驗的表單資料都沒有，這是失職還是無能？難怪現在縣府講話豐邑都沒有人要聽。

    楊文科說這樣「有一點失職」，因為事發後應該要加強勘驗且親自到場，如果都沒去現場是有一點失職。她再問楊文科，這樣算是無能還是失職？楊文科這時明確清晰向所有在場者承認這是失職。

    新竹縣長楊文科今天在縣議員邱靖雅猛烈砲火下，最後坦承縣府處理天坑案失職。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科今天在縣議員邱靖雅猛烈砲火下，最後坦承縣府處理天坑案失職。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員邱靖雅（背對鏡頭立者）今天用38分鐘的炮火讓新竹縣長楊文科（左前立者）坦承縣府處理天坑案有失職。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員邱靖雅（背對鏡頭立者）今天用38分鐘的炮火讓新竹縣長楊文科（左前立者）坦承縣府處理天坑案有失職。（記者黃美珠攝）

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