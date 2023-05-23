駁郭力昕、高希均主張 曹興誠：不要以為掛「學者」頭銜頭腦就清楚！

前聯電董事長曹興誠今日發文強調，不要以為掛著「學者」頭銜的人頭腦就一定清楚，用心就一定良善。應用邏輯思考、注意事實證據，以免被這些「學者」利用或欺騙。（資料照）

2023/05/23 11:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日再度發文評論時政，他直指，台灣今天許多學者受到宣傳洗腦或受中共利誘，對兩岸問題的知見，常常讓人感到不解。並呼籲，不要以為掛著「學者」頭銜的人頭腦就一定清楚，用心就一定良善。應用邏輯思考、注意事實證據，以免被這些「學者」利用或欺騙，以防台灣淪為第二個香港。

針對政大傳播學院前院長郭力昕最近說兩岸關係緊張是「美國軍事主義」和美國軍火商造成的。曹興誠質疑，習近平去年10月才說過，「統一一定要完成」、「絕不承諾放棄武力」。這些威脅，郭院長好像沒聽懂。

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曹興誠批評，習的這兩句話，他來翻譯一下。意思就是「台灣這塊地，我要定了！誰擋我，我就打死他」。這樣郭先生聽懂了吧？別人要來打死你，你還怪救你的人「製造緊張」；這樣有點糊塗吧？像郭力昕這樣的「糊塗學者」們，除了疑美、反美，最喜歡鼓吹「談和」。

曹興誠表示，習近平2019年已定調，兩岸要和談，台灣先要遵守「九二共識」。而九二共識是要台灣承認「一個中國」，也就是要台灣承認中華民國已經於1949年滅亡，然後兩岸才能開始「和談」。

曹興誠分析，中共的策略是「只要中華民國『提頭來見』，一切都好談」。在這樣蠻橫霸道的策略下，國民黨和這些學者還是強調要談、談、談、談。這些人恐怕要遭到中共斬首之後，才會斷絕其「和談」之夢。

曹更進一步說，像郭力昕教授這樣的糊塗學者，胡說八道也就算了，近日「天下遠見」文化事業的創辦人高希均教授也發表類似的「反美促談」言論，就讓人不能等閒視之。

曹興誠感嘆說，他與高是多年朋友，過去時相往來。但近年觀其言論，每每稱頌中國的硬體建設，無視中共在民主、自由、人權、法治等文明程度上的倒退。看到高逐漸倒向「唯物」、「親中」，心中不免黯然。

對於高希均發表「「兩岸推動四個開始，建構中華和平」，曹興誠點出，高首先數說美國許多「不是」，然後說美國「猛踩紅線，激怒中共，點燃台海危機」。高顯然主張，中共給台灣劃定的「紅線」，美國和台灣都應該「遵守」。

曹興誠強調，中華民國是主權獨立的國家，「我們不懂，中共有什麼權利為我們劃定紅線」？如果怕跨越紅線會激怒中共，難道就該乖乖與世界斷絕往來？裴洛西不理中共的設限，前來宣告中華民國不屬於中國，是主權獨立的國家，難道錯了嗎？

曹興誠反問，如果台灣對中共奉命唯謹，與美國斷絕往來，難道中共就會放過台灣、停止侵略？難道高教授也聽不懂「 統一一定要完成」這句話的意思？

針對高希均主張推動「開始不戰，才能求和平」、「開始對話，才能得善意」、「開始交流，才能得互信」、「開始兩岸一起興，才能得雙贏」四個開始。

曹興誠直批，不知高教授想要講給誰聽？如果講「不戰」，請高教授去講給北京中共聽。台灣沒人想要戰爭。「絕不放棄武力」是中共。只要說服北京「不戰」，兩岸自然就有和平。

關於對話和交流，曹興誠認為，近日國民黨的夏立言、馬英九、連勝文不都去中國對話交流過了，結果中共機艦擾台毫無減少。為什麼他們沒有得到「互信、善意」呢？第四點「兩岸一起興、才能得雙贏」，似乎邏輯顛倒了。應該是「兩岸能雙贏，才能一起興」才對吧！

曹更道破，過去30年兩岸何嘗沒有「一起興」的時期，但中國興起來後，越來越囂張跋扈，一定要吃掉台灣。實在看不出兩岸「一起興」以後，可以「雙贏」。

他最後總結，郭、高兩位教授的論述，既無視中共犯台的狼子野心，復想散播反美言論，讓台灣疏離美國，以利中共吞併台灣。這樣混淆視聽，置台灣於險地，還要假作公道慈悲，確實讓人感到不安。

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