為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠委籲規劃氫能多元運用 鍾佳濱：盼促台灣港口產業價值鏈升級

    民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、邱志偉19日邀集產官學界代表，在立法院召開「新世代終極乾淨能源－台灣港口城市氫能發展潛力與對策研究」公聽會。（邱志偉辦公室提供）

    民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、邱志偉19日邀集產官學界代表，在立法院召開「新世代終極乾淨能源－台灣港口城市氫能發展潛力與對策研究」公聽會。（邱志偉辦公室提供）

    2023/05/19 23:42

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、邱志偉19日邀集產官學界代表，在立法院召開「新世代終極乾淨能源－台灣港口城市氫能發展潛力與對策研究」公聽會，探討台灣港口在氫能發展中的潛力與對策。鍾佳濱表示，盼促成台灣港口氫能生態系的模式，也希望大家思考氫能在產業價值鏈中的可能應用。

    鍾佳濱指出，各國高度重視氫能產業和製程應用，通過引入氫能，工業製程可以減少作為熱源或原料的化石燃料的使用。航運業使用氫衍生燃料，發展綠色甲醇或氨燃料船舶，進一步降低運輸工具的碳排放，氫能煉鋼也成為鋼鐵業實現低碳轉型的研發方向。

    鍾佳濱說，台灣在過去的幾年中建置了龐大的離岸風機，為綠氫的供應打下了基礎。參考歐洲國家在氫能發展的作法，例如荷蘭的鹿特丹區域和英國的亨伯區域，各大港口已在政策規劃下，成為低碳氫能的製造、儲存、轉運站和使用站，逐漸形成一個包含生產者和消費者的生態系。

    蘇治芬表示，目前各國都已經有針對氫能發電做出產業規劃，台灣氫能的產業鏈應提早布局，學界開發技術必須和政府部門以及產業做連結，不要先發後至、各做各的，反而讓台灣的氫能發展原地踏步。

    蘇治芬說，台塑六輕是台灣最大的碳排大戶，如果能夠結合氫能發展，同時強化碳捕捉設備的建置，對台灣減碳以及空氣汙染的減緩都有非常大的幫助，她對六輕及麥寮港能夠發展氫能絕對是樂觀其成，仍希望政府必須有完整的配套。

    邱志偉提到，目前世界各國已經提出36個氫谷（Hydrogen valley）計畫，高雄作為港口大城市，地理位置與產業結構絕對有潛力打造成為「台灣氫谷」，他期待能凝聚產官學的意見，提供未來高雄城市進一步轉型升級的方向。

    邱志偉說，「興達混氫5%發電示範計畫」已於今年2月18日動工，機組改建後，每年可以減少7,130公噸二氧化碳排放量，若運轉順利，未來將推展至全台各大電廠，逐步實現火力發電低碳甚至無碳化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由共和國》呂錫民／氫能在航空業的應用與挑戰
    2023/05/14 05:30

    自由共和國》呂錫民／氫能在航空業的應用與挑戰
    決戰淨零碳排 國輻中心助攻綠氫研發、力挺國家隊
    2023/02/21 14:36

    決戰淨零碳排 國輻中心助攻綠氫研發、力挺國家隊

    升息末端雙收益組合
    中興電攜台苯 全台首座工業餘氫發電廠明年底完成
    2022/11/03 17:55

    中興電攜台苯 全台首座工業餘氫發電廠明年底完成
    中油淨零報告 發展氫能列目標
    2022/09/13 05:30

    中油淨零報告 發展氫能列目標
    歐洲商會發布淨零報告書 籲台投資氫能技術
    2022/09/12 18:14

    歐洲商會發布淨零報告書 籲台投資氫能技術
    氫能將成發電趨勢？產業大佬這樣看
    2022/06/27 19:30

    氫能將成發電趨勢？產業大佬這樣看
    空中巴士擬推「零碳排」客機 力拚2035問世
    2020/09/21 23:43

    空中巴士擬推「零碳排」客機 力拚2035問世
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播