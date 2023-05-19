綠委籲規劃氫能多元運用 鍾佳濱：盼促台灣港口產業價值鏈升級

民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、邱志偉19日邀集產官學界代表，在立法院召開「新世代終極乾淨能源－台灣港口城市氫能發展潛力與對策研究」公聽會。（邱志偉辦公室提供）

2023/05/19 23:42

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、蘇治芬、邱志偉19日邀集產官學界代表，在立法院召開「新世代終極乾淨能源－台灣港口城市氫能發展潛力與對策研究」公聽會，探討台灣港口在氫能發展中的潛力與對策。鍾佳濱表示，盼促成台灣港口氫能生態系的模式，也希望大家思考氫能在產業價值鏈中的可能應用。

鍾佳濱指出，各國高度重視氫能產業和製程應用，通過引入氫能，工業製程可以減少作為熱源或原料的化石燃料的使用。航運業使用氫衍生燃料，發展綠色甲醇或氨燃料船舶，進一步降低運輸工具的碳排放，氫能煉鋼也成為鋼鐵業實現低碳轉型的研發方向。

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鍾佳濱說，台灣在過去的幾年中建置了龐大的離岸風機，為綠氫的供應打下了基礎。參考歐洲國家在氫能發展的作法，例如荷蘭的鹿特丹區域和英國的亨伯區域，各大港口已在政策規劃下，成為低碳氫能的製造、儲存、轉運站和使用站，逐漸形成一個包含生產者和消費者的生態系。

蘇治芬表示，目前各國都已經有針對氫能發電做出產業規劃，台灣氫能的產業鏈應提早布局，學界開發技術必須和政府部門以及產業做連結，不要先發後至、各做各的，反而讓台灣的氫能發展原地踏步。

蘇治芬說，台塑六輕是台灣最大的碳排大戶，如果能夠結合氫能發展，同時強化碳捕捉設備的建置，對台灣減碳以及空氣汙染的減緩都有非常大的幫助，她對六輕及麥寮港能夠發展氫能絕對是樂觀其成，仍希望政府必須有完整的配套。

邱志偉提到，目前世界各國已經提出36個氫谷（Hydrogen valley）計畫，高雄作為港口大城市，地理位置與產業結構絕對有潛力打造成為「台灣氫谷」，他期待能凝聚產官學的意見，提供未來高雄城市進一步轉型升級的方向。

邱志偉說，「興達混氫5%發電示範計畫」已於今年2月18日動工，機組改建後，每年可以減少7,130公噸二氧化碳排放量，若運轉順利，未來將推展至全台各大電廠，逐步實現火力發電低碳甚至無碳化。

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