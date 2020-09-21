空中巴士擬推「零碳排」客機 力拚2035問世

空中巴士21日公開最新願景，計畫於2035年讓零碳排商用客機投入使用。圖為零碳排商用客機概念圖。（取自「空中巴士」官網）

2020/09/21 23:43

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕隨著全球環保意識日漸提升，航空公司與飛機製造商也面臨愈來愈大的降低碳排放壓力，航空領域必須減少對油基燃料的依賴，轉而使用可永續使用的能源。歐洲航太巨擘「空中巴士」（Airbus）21日宣布他們的最新願景，將著手研發零碳排商用客機「ZEROe」，假如「ZEROe」成功於2035年問世，預計能減少5成的飛機汙染排放量。

綜合外電報導，空中巴士釋出了3種不同的「ZEROe」概念，包含渦輪風扇飛機、渦輪螺旋槳飛機，與翼身合一飛機。渦輪風扇的設計可以容納120至200名乘客，大約能飛行2000海浬（約3704公里）；渦輪螺旋槳飛機僅能容納100名乘客、飛行約1000海浬（約1852公里）；翼身合一飛機則能容納200名乘客，並且由於機身較寬，在燃料儲存與航行長度的平衡上，可以有更多的選擇，機艙設計也有較多有趣的可能性。

請繼續往下閱讀...

空中巴士的「ZEROe」飛機計畫預計於2025年前開始，目標於2035年投入使用，空中巴士接下來幾個月，將正式啟動幾個氫演示計畫，著手測試氫燃料電池與氫燃燒技術。

空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）表示，氫同時是合成燃料，又是商用客機的主要動力來源，對減少航空業碳排放很有潛力。這是商用客機領域的歷史性時刻，空中巴士打算在產業轉型中，扮演領導性的角色。

但佛喜也坦承，將航空燃料過渡為氫，需要整個航空生態系統的決定性行動，例如，機場必須提供氫運輸與充填設施，政府也必須提供科研資助與鼓勵航空公司汰換飛機等支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法