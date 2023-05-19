為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇巧慧為「非山非市」校園爭取建設 累計辦理13校會勘改善通學步道

    蘇巧慧邀集教育部、內政部、和教育局代表會勘樹林育林國中通學步道。（蘇巧慧服務處提供）

    蘇巧慧邀集教育部、內政部、和教育局代表會勘樹林育林國中通學步道。（蘇巧慧服務處提供）

    2023/05/19 22:58

    〔記者翁聿煌／新北報導〕立法委員蘇巧慧19日邀集教育部、內政部、新北市政府及新北市議員廖宜琨，共同會勘鶯歌區中湖、樹林區育林國中及武林國小，並檢視通學步道環境與各校待改善的硬體設施，蘇巧慧表示，重視「非山非市」學校權益，近年不僅爭取通學步道改善，也為學校爭取更好的運動空間。

    「非山非市」的學校，根據教育部說明，非屬山區也非屬市區的學校，即為「非山非市學校」。

    蘇巧慧指出，去年行政院核定50億元通學步道改善計畫後，她主動發起會勘，檢視各學校需求，截至今年5月已辦理13間學校的現地會勘，積極協助學校改善硬體設施及人行環境。

    蘇巧慧說，這次辦理會勘的樹林育林國中、育林國小通學步道，面臨人行道破損、樹木竄根、地磚易打滑等情形，且校門口高低落差大，時常發生學生跌倒受傷，因此他除了爭取通學步道外，也要求教育部補助校內地坪一併順平，並協調兩項工程一次施作，同時利用暑假動工，以減少工程對師生通勤影響。

    蘇巧慧表示，中湖國小是屬於「非山非市」學校，除了已核定補助的操場整建、老舊廁所翻新，這次更主動辦理會勘，協助中湖國小改善校舍天花板滲水問題，提供孩子們更好的教學品質；武林國小剛拿下全國國小男籃雙亞軍，校舍已逾使用年限，加上校內腹地不足，因此今天除邀請部會共同討論，未來也會持續為校隊及學童爭取適合的運動空間。

    蘇巧慧邀集教育部、內政部、和教育局代表會勘樹林育林國中通學步道。（蘇巧慧服務處提供）

    蘇巧慧邀集教育部、內政部、和教育局代表會勘樹林育林國中通學步道。（蘇巧慧服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「非山非市」都市邊緣校車、學生 補助交通費
    2022/03/15 05:30

    「非山非市」都市邊緣校車、學生 補助交通費
    「非山非市」高中職學生交通費 教育部一年補助最高3萬5
    2022/03/14 15:15

    「非山非市」高中職學生交通費 教育部一年補助最高3萬5

    升息末端雙收益組合
    教部修正分級 都會也有偏校
    2020/12/14 05:30

    教部修正分級 都會也有偏校
    「非山非市」高中職 教育部首列交通補助對象
    2020/10/09 11:34

    「非山非市」高中職 教育部首列交通補助對象
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播