蘇巧慧為「非山非市」校園爭取建設 累計辦理13校會勘改善通學步道

蘇巧慧邀集教育部、內政部、和教育局代表會勘樹林育林國中通學步道。（蘇巧慧服務處提供）

2023/05/19 22:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕立法委員蘇巧慧19日邀集教育部、內政部、新北市政府及新北市議員廖宜琨，共同會勘鶯歌區中湖、樹林區育林國中及武林國小，並檢視通學步道環境與各校待改善的硬體設施，蘇巧慧表示，重視「非山非市」學校權益，近年不僅爭取通學步道改善，也為學校爭取更好的運動空間。

「非山非市」的學校，根據教育部說明，非屬山區也非屬市區的學校，即為「非山非市學校」。

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蘇巧慧指出，去年行政院核定50億元通學步道改善計畫後，她主動發起會勘，檢視各學校需求，截至今年5月已辦理13間學校的現地會勘，積極協助學校改善硬體設施及人行環境。

蘇巧慧說，這次辦理會勘的樹林育林國中、育林國小通學步道，面臨人行道破損、樹木竄根、地磚易打滑等情形，且校門口高低落差大，時常發生學生跌倒受傷，因此他除了爭取通學步道外，也要求教育部補助校內地坪一併順平，並協調兩項工程一次施作，同時利用暑假動工，以減少工程對師生通勤影響。

蘇巧慧表示，中湖國小是屬於「非山非市」學校，除了已核定補助的操場整建、老舊廁所翻新，這次更主動辦理會勘，協助中湖國小改善校舍天花板滲水問題，提供孩子們更好的教學品質；武林國小剛拿下全國國小男籃雙亞軍，校舍已逾使用年限，加上校內腹地不足，因此今天除邀請部會共同討論，未來也會持續為校隊及學童爭取適合的運動空間。

蘇巧慧邀集教育部、內政部、和教育局代表會勘樹林育林國中通學步道。（蘇巧慧服務處提供）

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