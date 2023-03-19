為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    是否參與黨中央提名委員會？侯友宜：「需要我在哪」都全力以赴

    侯友宜今天（19日）受訪被問到是否會加入國民黨中央提名委員會？他說，團隊只要需要他，需要他站在哪個位置，他都會全力以赴。（記者俞肇福攝）

    侯友宜今天（19日）受訪被問到是否會加入國民黨中央提名委員會？他說，團隊只要需要他，需要他站在哪個位置，他都會全力以赴。（記者俞肇福攝）

    2023/03/19 09:31

    〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨日前公布中央選戰策略會報成員，引爆黨內外一片痛罵，新北市長侯友宜也公開聲明「拒絕黑金在任何政黨出現」，隨後黨中央緊急喊卡，昨天（18日）宣布終止選策會運作，2024選舉提名作業將回歸黨中央提名委員會處理。侯友宜今天（19日）受訪被問到是否會加入？他說，他個人絕對不是那麼重要，團隊只要需要他、需要他站在哪個位置，他都會全力以赴。

    國民黨秘書長黃健庭昨天出面道歉止血，他表示即日起終止選策會運作，回歸原有黨內機制，由黨內幕僚機構做出參選人提名建議，送到黨中央提名委員會通過；委員會由黨主席朱立倫召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。

    侯友宜今天參加萬金石馬拉松受訪時，媒體詢問侯會不會加入提名委員會。侯說，面對黨所有的相關的問題，「我們」都有責任，大家一起共同攜手合作。只要「我們」在大家的共同理念底下，一起努力的往前走，未來一定會越來越好。

    侯友宜表示，不管用任何的方式，相信黨主席朱立倫都有妥善處理的辦法。最重要是要讓別人看到不一樣的革新的氣象，符合人民的期待，這才是「我們」的首要期盼。

    侯說，他個人絕對不是那麼重要，重要的是「我們」的團隊，團隊只要需要他，需要他站在哪一個位置上，「我們」都會全力以赴。

    對於黨中央終止中央選戰策略會報運作，侯友宜表示，黨中央面對所有的問題，都願意積極、快速的處理。在處理的過程，「我們」不但給予肯定，也謝謝主席以及所有團隊，非常智慧、勇敢面對所有的問題，也願意去承擔，全力負責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    319槍擊案19年！被呂秀蓮點名 侯友宜：歡迎「專業科學」檢驗
    2023/03/19 08:53

    319槍擊案19年！被呂秀蓮點名 侯友宜：歡迎「專業科學」檢驗
    一連2天講兩岸議題 侯友宜：希望台海、區域穩定
    2023/03/19 08:52

    一連2天講兩岸議題 侯友宜：希望台海、區域穩定
    國民黨選策會終止運作 侯友宜：大家共同努力往好的方向走吧！
    2023/03/18 16:33

    國民黨選策會終止運作 侯友宜：大家共同努力往好的方向走吧！
    國民黨選策會炸鍋終止 傅崐萁：祝福、支持侯市長
    2023/03/18 16:21

    國民黨選策會炸鍋終止 傅崐萁：祝福、支持侯市長
    傅崐萁喊話要他表態選總統 侯友宜：該做的事都會做
    2023/03/17 11:39

    傅崐萁喊話要他表態選總統 侯友宜：該做的事都會做
    傅崐萁籲侯友宜宣布參選2024總統 若不滿選策會可接管
    2023/03/17 11:32

    傅崐萁籲侯友宜宣布參選2024總統 若不滿選策會可接管
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播