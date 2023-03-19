是否參與黨中央提名委員會？侯友宜：「需要我在哪」都全力以赴

侯友宜今天（19日）受訪被問到是否會加入國民黨中央提名委員會？他說，團隊只要需要他，需要他站在哪個位置，他都會全力以赴。（記者俞肇福攝）

2023/03/19 09:31

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨日前公布中央選戰策略會報成員，引爆黨內外一片痛罵，新北市長侯友宜也公開聲明「拒絕黑金在任何政黨出現」，隨後黨中央緊急喊卡，昨天（18日）宣布終止選策會運作，2024選舉提名作業將回歸黨中央提名委員會處理。侯友宜今天（19日）受訪被問到是否會加入？他說，他個人絕對不是那麼重要，團隊只要需要他、需要他站在哪個位置，他都會全力以赴。

國民黨秘書長黃健庭昨天出面道歉止血，他表示即日起終止選策會運作，回歸原有黨內機制，由黨內幕僚機構做出參選人提名建議，送到黨中央提名委員會通過；委員會由黨主席朱立倫召集，將邀請縣市長等重要意見領袖組成。

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侯友宜今天參加萬金石馬拉松受訪時，媒體詢問侯會不會加入提名委員會。侯說，面對黨所有的相關的問題，「我們」都有責任，大家一起共同攜手合作。只要「我們」在大家的共同理念底下，一起努力的往前走，未來一定會越來越好。

侯友宜表示，不管用任何的方式，相信黨主席朱立倫都有妥善處理的辦法。最重要是要讓別人看到不一樣的革新的氣象，符合人民的期待，這才是「我們」的首要期盼。

侯說，他個人絕對不是那麼重要，重要的是「我們」的團隊，團隊只要需要他，需要他站在哪一個位置上，「我們」都會全力以赴。

對於黨中央終止中央選戰策略會報運作，侯友宜表示，黨中央面對所有的問題，都願意積極、快速的處理。在處理的過程，「我們」不但給予肯定，也謝謝主席以及所有團隊，非常智慧、勇敢面對所有的問題，也願意去承擔，全力負責。

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