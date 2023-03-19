319槍擊案19年！被呂秀蓮點名 侯友宜：歡迎「專業科學」檢驗

今天是「319槍擊案」19週年，當時遭槍擊受傷的前副總統呂秀蓮17日點名，要時任刑事局長的新北市長侯友宜說明清楚。侯友宜說，相關資料證據都還在，歡迎專業科學檢驗。（記者俞肇福攝）

2023/03/19 08:53

首次上稿 07:59

更新時間 08:53

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〔記者俞肇福／新北報導〕今天3月19日是「319槍擊案」19周年，前副總統呂秀蓮17日點名時任刑事警察局長的侯友宜，要求若參選2024總統必須說明清楚。侯友宜今天（19日）指出，當時經過司法機關完整調查，向國人說明，相關資料佐證也還在，歡迎外界用「專業科學」的方式來檢驗。

2004年呂秀蓮和時任總統陳水扁競選連任，3月19日是選前一天最後造勢，當天下午在台南市金華路車隊掃街拜票，陳水扁遭到槍擊，緊急送醫，競選活動嘎然而止，舉國震驚；呂秀蓮17日上廣播電台受訪時重提此事，她意有所指表示，「319槍擊案」對她來說還沒過去，每年都期待公權力認真調查，但後來覺得，重大刑案跟政治有關聯的都無法破案，因為真相可能會「動搖國本」。

侯友宜當年是刑事局長，也是319槍擊案調查主要負責人，他今天清晨主持萬金石馬拉松比賽鳴槍起跑，會後受訪強調，「319槍擊案」經過司法單位調查，包括檢查官、調查局與情治單位調查，也經過司法單位審查後，已將資料證據完整向國人說明；相關資料佐證都還在，歡迎國人用「專業科學」的方式來檢證。

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