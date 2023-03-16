國民黨選策會名單引非議 基進議員諷「最佳黃金陣容」

南市議員李宗霖嘲諷說，國民黨選策會名單，說是「最佳國民黨黃金陣容」也不爲過。（記者蔡文居攝）

2023/03/16 16:36

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨立委選舉「中央選戰策略會報」名單，昨天公布後引起非議，台灣基進台南市議員李宗霖今天嘲諷說，10位成員當中就有6位出現問題紀錄，說是「最佳國民黨黃金陣容」也不爲過。他說，「連國民黨都不能接受的人選，台灣人要如何吞下？」。

李宗霖表示，國民黨口口聲聲說要採取最高道德標準？結果昨日在第11屆立委選舉「中央選戰策略會報」名單，「10位成員當中就有6位出現問題紀錄」。而在這當中竟直接納入因「議長黑金賄選案服刑9個月」的李全教，自己政黨內部都無法接受的人，居然還要全民買單？

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李宗霖痛批，國民黨最近動作頻頻，質疑台南市議會是黑金議會。目前台南市議會的賄選案仍尚未定罪，想不到國民黨竟然直接讓判刑確定且已經服刑的李全教決定立委人選，這樣讓台南人情何以堪？而李全教竟還聲稱「自己沒賄選也非黑金」。這種人選出來的立委名單有臉讓全民託付嗎？

李宗霖呼籲，如果國民黨的「中央選戰策略會報」是這種素質，也不要期待台灣人民會支持這樣名單所推派出來的人選。屆時選舉，千萬不要支持國民黨，一張票也不要投給國民黨提出的人選。

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