台中購物節追加預算闖關失敗 鄭功進批：相關預算仍藏在追加預算中

市議員批購物節3.5億雖遭市議會抽出，但購物節相關預算仍暗藏在追加預算中（記者蘇金鳳攝）

2023/03/16 17:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會財經委員會今天審查經發局、數位治理局等局處追加預算，民進黨市議員鄭功進指出，市府將台中購物節改名為「消費金喜送」的3.5億追加預算雖已被抽出，但他發現經發局竟還追加兩百萬的購物節APP維護費用，要求市府應該詳細說明預算編列原因。

經發局表示，今年台中購物節本預算經費4,500萬元，不包括購物節APP維運費用，而去年台中購物節期間APP下載人次突破184萬人次，且與台中e指通APP整合，盼藉此計畫再提升民眾持續使用該平台誘因、擴大購物節APP使用經濟效益，及提升民眾使用黏著度。

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市議員鄭功進表示，經發局舉辦台中購物節已多年，相關費用支出早有前例可循，所以去年議會才做出台中購物節不得追加預算的決議，但市府顯然藐視議會決議，把購物節的預算四處放，竟還追加兩百萬的購物節APP維護費用，痛批購物節不只無法照顧到基層攤商，如今還變成浪費市民納稅錢的財務黑洞，市府應該盡快說明。

市議員鄭功進強調，數位治理局前身資訊中心，在112年本預算中「數位市民暨購物節平台推廣及功能擴充案」，以增加台中購物節分頁為由，編列預算較111年「數位市民平台推廣及功能擴充案」多了400萬元，如今追加預算中又要再增加近160萬，購物節預算不要東藏西藏，市府應該全面檢討不要亂花錢。

數位治理局表示，為協助辦理台中購物節活動，經協調自去年起，購物節活動系統平台及線上客服等業務，移由原資訊中心負責辦理。因此，去年原資訊中心編列今年度預算時，編有「購物節平台」預算，皆為系統設備等費用，與經發局編列的活動經費並無重覆。

數位治理局表示，未來數位局也將擴大與各機關大型活動的結合，於非購物節期間持續活化數位市民平台應用，由短期任務型APP 延伸為全年型，除促進各機關數位資源共享，並提供民眾多面向的數位整合服務。

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