為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中購物節追加預算闖關失敗 鄭功進批：相關預算仍藏在追加預算中

    市議員批購物節3.5億雖遭市議會抽出，但購物節相關預算仍暗藏在追加預算中（記者蘇金鳳攝）

    市議員批購物節3.5億雖遭市議會抽出，但購物節相關預算仍暗藏在追加預算中（記者蘇金鳳攝）

    2023/03/16 17:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會財經委員會今天審查經發局、數位治理局等局處追加預算，民進黨市議員鄭功進指出，市府將台中購物節改名為「消費金喜送」的3.5億追加預算雖已被抽出，但他發現經發局竟還追加兩百萬的購物節APP維護費用，要求市府應該詳細說明預算編列原因。

    經發局表示，今年台中購物節本預算經費4,500萬元，不包括購物節APP維運費用，而去年台中購物節期間APP下載人次突破184萬人次，且與台中e指通APP整合，盼藉此計畫再提升民眾持續使用該平台誘因、擴大購物節APP使用經濟效益，及提升民眾使用黏著度。

    市議員鄭功進表示，經發局舉辦台中購物節已多年，相關費用支出早有前例可循，所以去年議會才做出台中購物節不得追加預算的決議，但市府顯然藐視議會決議，把購物節的預算四處放，竟還追加兩百萬的購物節APP維護費用，痛批購物節不只無法照顧到基層攤商，如今還變成浪費市民納稅錢的財務黑洞，市府應該盡快說明。

    市議員鄭功進強調，數位治理局前身資訊中心，在112年本預算中「數位市民暨購物節平台推廣及功能擴充案」，以增加台中購物節分頁為由，編列預算較111年「數位市民平台推廣及功能擴充案」多了400萬元，如今追加預算中又要再增加近160萬，購物節預算不要東藏西藏，市府應該全面檢討不要亂花錢。

    數位治理局表示，為協助辦理台中購物節活動，經協調自去年起，購物節活動系統平台及線上客服等業務，移由原資訊中心負責辦理。因此，去年原資訊中心編列今年度預算時，編有「購物節平台」預算，皆為系統設備等費用，與經發局編列的活動經費並無重覆。

    數位治理局表示，未來數位局也將擴大與各機關大型活動的結合，於非購物節期間持續活化數位市民平台應用，由短期任務型APP 延伸為全年型，除促進各機關數位資源共享，並提供民眾多面向的數位整合服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中購物節追加3.5億預算闖關失敗 市府今通過第二次追加預算4月送議會
    2023/03/16 10:12

    台中購物節追加3.5億預算闖關失敗 市府今通過第二次追加預算4月送議會
    台中追加「消費金喜送」預算 議員譏：為盧秀燕「鑲鑽石舞台」
    2023/03/13 13:13

    台中追加「消費金喜送」預算 議員譏：為盧秀燕「鑲鑽石舞台」

    多方產業帶動人口紅利 林口指標新案
    中市府追加「消費金喜送」3.5億預算 民進黨批羞辱議會要求退回
    2023/03/13 12:53

    中市府追加「消費金喜送」3.5億預算 民進黨批羞辱議會要求退回
    中市府追加預算「消費金喜送」 民進黨質疑是購物節「暪天過海」
    2023/02/14 21:07

    中市府追加預算「消費金喜送」 民進黨質疑是購物節「暪天過海」

    噴兩下能無痛減重？醫證實：是真的！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播