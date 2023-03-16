游錫堃晤「民主黨州主席協會」訪團憶民進黨組黨 民主黨友人站台相挺

立法院長游錫堃（左）接見2023年美國「民主黨州主席協會」（ASDC）會長馬丁（右）等人。（記者王藝菘攝）

2023/03/16 15:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長今日上午與來訪的美國「民主黨州主席協會」（ASDC）馬丁會長率領的訪團進行會晤，提到民進黨成立36年來，他非常懷念一個台灣的重要美國友人，也就是1986年前後擔任美國「民主黨國際事務委員會」（National Democratic Institute）的會長艾特沃（J. Brian Atwood）先生。

游錫堃回憶說，1986年8月15日台灣「黨外」在野人士，在台北市中山國小舉行「組黨促進說明會」，會中艾特沃會長與他同台，艾特沃上台向一萬多名群眾演說道：「來台訪問期間，發現很多人因為爭取基本人權，比如集會演講、及批評政府的自由而被關。但是在美國，民眾在任何場所都有自由陳述的權利，這是民主的本質所在」，艾特沃還說：「台灣要有成功的民主政治，關鍵在於民眾如何去追求，如何去奮鬥」。

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游錫堃說，艾特沃會長這席話鼓舞了全場的士氣，直到今天，他仍然深信，艾特沃會長的現身，是1986年蔣經國沒有抓人、民主進步黨組黨成功的重要關鍵力量之一。

游院長強調，1986年9月28日，黨外人士在圓山飯店宣布成立「民主進步黨」後，由於美國的強力關注，才有蔣經國於10月7日正式宣布將於次年解除戒嚴、開放黨禁，從而使民進黨順利組黨成功。他說，「台灣民主，百年追求」，台灣有今天受到國際肯定的自由民主，是台灣人民百年來流血流淚、前仆後繼奮鬥的結果；他也要藉此機會特別感謝美國在關鍵時刻的幫助。

游錫堃也向訪團請託，期盼能代為轉達一個台灣「民主老兵」，1986年9月28日民進黨「圓山組黨」大會主席游錫堃對艾特沃的感激。並要以民主老兵個人身分邀請艾特沃先生，有空能夠再度訪台，回來看看老朋友，也讓一直以來經常懷念的游錫堃，有略盡地主之誼的機會。

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