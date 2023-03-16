美「民主黨州主席協會」訪團：台灣面對鄰國威脅 持續加強民主

立法院長游錫堃（右四）接見美國「民主黨州主席協會」（ASDC）會長馬丁（左二）等人。（記者王藝菘攝）

2023/03/16 14:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國「民主黨州主席協會」（ASDC）馬丁會長訪問團今日上午赴立法院，與立院院長游錫堃及朝野立委代表晤談。馬丁表示，美國非常堅定支持台灣民主，台灣關係法展現美國對台的堅定承諾。台灣的民主成果展現出韌性，美國致力於促進公平民主自由，因此近幾年民主版圖受到限縮，台灣在亞太地區算是民主典範，且台美間的合作及價值都非常密切，當面對威權政體出現時，美國會堅定支持民主自由。

另外馬丁提到昨晚接受外交部款宴，在場有許多非政府組織代表還有公民團體、促進性別平權團體，相對中國、俄羅斯等破壞這些多元價值的國家，在台灣有這麼多聲音且能和平對話，讓他非常感動。馬丁表示沒有一個民主國家是完美的，美國也持續在改善，希望能夠對其它民主國家有所啟發。他很驚喜看到台灣持續加強民主價值，雖然台灣都一直面對鄰國的威脅，台灣還是很努力的調整並持續精進，他要表達對台灣人民的支持，而美國也將遵循台灣關係法的承諾，與台灣一起努力。

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游錫堃則說，民主黨州主席協會曾在2013、2017及2019年分別通過支持台灣參與國際民航組織（ICAO）及世衛組織（WHO），以及重申《台灣關係法》及「六項保證」的友台決議案。去年3月，在馬丁會長的奔走下，更第4度通過友台相關決議案，重申美國根據《台灣關係法》及「六項保證」，堅守對台灣的承諾。在新冠疫情爆發之前的2017至2019年，更每年固定組團訪問台灣，他要代表台灣國會向訪賓表達誠摯的感謝。

游院長接著表示，民主就是法治，法治必須是依法行政，回顧台美關係，過去的「一中政策」是植基於1979年生效的《台灣關係法》。但是自從2018年《台灣旅行法》及《亞洲再保證倡議法》制定、2020年《台北法案》及《台灣保證法》生效後，美國的對台政策已從「一法三公報」的「一中政策」轉變成「五法六保證三公報」的「新一中政策」。期待未來，台美邦誼能夠更加鞏固，共同為捍衛人類和平及民主自由普世價值而有更多的合作與努力。

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