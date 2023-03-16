個資外洩！立院三黨團三長被看光光 國民黨團要求監院速調查

國民黨團今天召開「2300萬人個資 15萬網賣4個月 政府在哪裡？」記者會、書記長謝衣鳯主持、總召曾銘宗、副書記長洪孟楷、立委賴士葆出席。（立法院國民黨團提供）

2023/03/16 15:59

〔記者王千豪／台北報導〕針對國人個資外洩，立法院國民黨團今天舉行記者會表示，有媒體拿外洩的戶政資料向立法院國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團三長求證，多人證實遭販售的個資均為真，痛斥蔡政府面對國人個資外洩毫無作為，要求監察院盡速立案調查。

國民黨團總召曾銘宗表示，近期蔡政府發生個資大量外洩事件，關係到2300萬人權益，為何未追究行政責任、法律責任、政治責任？政府是不是已經失控、失能了？國民黨團多次舉行記者會，要求政府盡速善後，提出解決方案，但重大個資外洩事件一再發生，嚴重損害民眾基本權益，怎麼監察院似乎又睡著了呢？國民黨團要求監察院盡速立案調查。

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國民黨團書記長謝衣鳯表示，國民黨團在去年12月7日曾舉行記者會，揭露在「breach forums」論壇上，遭網友OKE公開販售中華民國2300萬人個資，當時，內政部對外宣稱，這些個資並非是戶役政資料，但根據媒體調查指出，除了個人資訊外，還包括配偶、親屬的身分證字號及戶籍地址全都露，且經向立院朝野黨團幹部查證個資是否為真，包括國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團三長，多人證實遭販售的個資均為真。

國民黨立委賴士葆指出，國發會在2017年12月7日「政府機關導入安全傳輸通訊協定（HTTPS）說明」，針對政府網站面臨風險及解決方式，要求導入HTTPS；國民黨團也舉行過相關記者會，提醒數位發展部在部分政府部門官網中，仍未修改安全傳輸通訊協定轉址，如果政府部門確實做到安全傳輸通訊協定，資安就能多一層保護。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，近5年國人個資外洩筆數和價格，其中銓敘部60萬筆個資賤賣10歐元，戶役政的2300萬個資賣5000美金，換句話說，全台國人個資賤賣15萬元。他痛斥，從蘇內閣到陳內閣，有哪個政府部門首長，為國人個資外洩請辭下台負責？答案是沒有！也難怪詐騙集團依舊橫行。

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