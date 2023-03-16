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    宏都拉斯擬與中國建交 AIT：美國鼓勵所有國家擴大與台往來

    宏都拉斯總統卡蕬楚宣布將與中國發展官方關係，外交部昨召見宏國大使表達嚴正關切。圖為外交部一樓大廳邦交國國旗，右起第四支即為宏都拉斯國旗。（資料照）

    宏都拉斯總統卡蕬楚宣布將與中國發展官方關係，外交部昨召見宏國大使表達嚴正關切。圖為外交部一樓大廳邦交國國旗，右起第四支即為宏都拉斯國旗。（資料照）

    2023/03/16 13:22

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲友邦宏都拉斯擬與中國建立關係，美國在台協會（AIT）今天對此表示密切關注，並強調美國鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，持續站在良善治理、資訊透明及法治的這一邊。

    宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）昨表示，已指示外交部與中國建立關係，但未提及是否與我國斷交。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）則坦言，宏都拉斯在財政和債務方面已不堪重負，要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但未獲得積極回應。因為經濟需要，與中國建立外交關係。

    我國目前仍與宏國維持邦交關係，外交部強調迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取，惟絕不會與中國進行金錢競逐。

    美國在台協會（AIT）透過發言人聲明表示，宏都拉斯政府應該要瞭解，中國做出的許多承諾都跳票，美方會持續關注後續發展。美國與台灣有著穩固的非官方關係，台灣作為領先的民主和科技強國（powerhouse），是美國的重要夥伴，也是美洲和全球國家的可靠夥伴。

    AIT聲明強調，美國將根據長期一貫政策，繼續深化和擴大與台灣的接觸，世界上許多其他國家也正在這樣做。台灣在世界各地建立的夥伴關係，皆能提供當地人民顯著及永續性的經濟與安全益處，「美國鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，並繼續站在良善治理、資訊透明和法治的這一邊。」

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