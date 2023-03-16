中國重施挖邦交打壓老哽 欲傷台灣恐落得自傷

沉寂1年多中國再度重操舊業，玩起挖邦交打壓台灣的老哽。藉由宏都拉斯，北京顯然是想讓即將出訪中美洲的總統蔡英文難堪，但這招不但難傷到台灣，反會激起美國更多抗中作為，吃虧的反倒是中國。圖為外交部。（資料照）

2023/03/16 09:52

〔中央社〕沉寂一年多，中國再度重操舊業，玩起挖邦交打壓台灣的老哽。藉由宏都拉斯，北京顯然是想讓即將出訪中美洲的總統蔡英文難堪，但這招不但難傷到台灣，反會激起美國更多抗中作為，吃虧的反倒是中國。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）日前在推特丟出已經指示外長處理與中國建交事宜的訊息，被外界視為「震撼彈」。但事實上，宏都拉斯想投靠中國早已不是新聞，卡斯楚2021年競選期間就曾表達有意與北京發展關係。

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宏都拉斯與中國拖了一年多還沒建交，某種程度上雖與美國積極介入鞏固「後花園」有關，但北京先前還沒準備好要「接收」，可能是更主要因素。

類似例子曾發生在2013年，當時非洲甘比亞基於「國家戰略利益考量」，突然片面宣布與台灣斷交，成為馬英九政府時代唯一丟的邦交國。但中國一直等到2016年蔡總統當選後，才與甘比亞建交，顯然是想把這張「邦交牌」留到適當時機再用。

至於北京為何選擇現在對宏都拉斯張開雙臂？部分分析認為是試圖影響台灣大選，但距離選舉還有10個月，台灣選戰也尚未真正開打，蔡總統3月底的中美洲訪問或許才是中國主要目標。

此次訪問是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來蔡總統首度踏出國門，頗具意義，宏都拉斯又恰好與蔡總統即將造訪的貝里斯、瓜地馬拉同樣位於中美洲，中國明顯是要給重回國際外交舞台的蔡總統難堪。

另一層因素則是美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。美國時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中方對「議長」與台灣間的互動極其敏感，可說成紅線中的紅線，竭盡所能避免麥卡錫踏上台灣土地。

麥卡錫雖據報被蔡總統說服決定改在蔡總統出訪過境加州期間與她會面，避免因訪台刺激中國對台灣作出侵略性回應。但美國政壇地位第3高的政治人物親自飛去加州與蔡總統會晤，仍給足台灣面子，就算會面地點非台灣，中方勢必仍心有不滿。

在上述背景下，中國很可能會選在蔡總統出訪前夕，或她人正在中美洲訪問或過境美國期間，宣布與宏國建交，如此一來便能「一石二鳥」，一次給台灣、美國下馬威。

不過，中國以為自己算盤打得精，卻忘記考量台、美當前政治氛圍。

蔡總統上任以來，中國已挖走台灣8個邦交國。這張「邦交牌」初期確實好用，每次斷交，社會總會出現輿論批評，怪罪民進黨搞不好兩岸關係；但隨著北京食髓知味，不停利用斷交作為打壓手段，加上部分友邦被爆曾向台灣索取巨額金援，台灣民眾對斷交漸漸麻木無感，甚至出現「慢走不送」的聲音。

此外，台灣近幾年逐漸把外交發展重點從邦交國轉移到理念相近國家，繳出不錯成績單，尤其在東歐。中國現在挖走宏都拉斯，對台灣傷害有限。

在美國部分，中國近年在非洲、拉丁美洲積極從事「債務陷阱外交」，早就引起美方高度關切，這次再次把手伸進美國「後花園」，挖角宏都拉斯，只會加深華府與北京對抗的決心。

加上美中關係上個月才因中國偵察氣球入侵美國領空急速惡化，眾議院目前又是由高舉抗中旗幟的共和黨主導，此次事件讓美國國會更有理由全面圍堵中國，預期會加速相關立法，壓著行政部門拿出作為。

中國這次打宏都拉斯「邦交牌」，或許能逞一時之快，但換來的卻是更棘手的兩強對抗關係、來自美國更全面的圍堵，得不償失。

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