台宏關係生變尚無定論 王定宇：不減台灣外交地位提升

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2023/03/15 14:51

〔記者謝君臨／台北報導〕中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚今推文表示，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇表示，宏國是否走到正式與中國建交、和台灣斷交，目前尚無定論，各界都在觀察、努力當中；但台灣在民主主流國家外交地位的提升不會因為此事而有所減損。

王定宇指出，此事台灣相關國安高層正在審慎觀察、密切處理，各國盟友特別是美國，也正嚴正處理此事，宏國總統用非正式管道發文，是否會走向和中國建交或和台灣斷交尚未定論，目前各界都在觀察、努力當中。

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王定宇說，宏都拉斯、拉丁美洲對台灣、美國都是重要外交場域，中國近年在南美進行大撒幣、大承諾、開大支票，進行經濟和軍事擴張，引起區域緊張，這次宏國外交事件，不僅對台灣影響很大，對美國和相關國家也是重大事件。

王定宇表示，中國對於台灣2300萬人的存在無法容忍，用盡所有方法，撒盡大錢，要抹去台灣2300萬人存在的事實，在各國、拉美皆如此，他提醒宏國，相信宏國也很清楚，中國近年在拉美對薩爾瓦多、尼加拉瓜等多國所開的支票，幾乎全部跳票，承諾的事和大撒幣也都沒兌現，宏國應能做明智判斷。

王定宇也提及，宏國和美國、台灣在經貿是順差，正向賺錢，在軍事和政治關係上是密切的，反而和中國貿易是大逆差，是不利的，所以宏國內部政界也有很多質疑聲浪，認為當歐美正在重視台灣價值，世界主要民主國家都提升和台灣的往來、關係時，宏國反而走向獨裁共產中國，是個不聰明的決定。

為何中國選在此時出手，王定宇認為，中國長期挖台灣邦交國不是新聞，但時機點的選擇都會有特別設計，比方說，已經證實台灣總統蔡英文將在4月過境美國出訪拉美，所以此時透過宏國做出這樣的動作，要淡化蔡總統出訪的焦點和重要性；另一說是副總統賴清德曾訪問宏國，賴今天登記民進黨總統初選，選在今天出手有此考量。

另外，王定宇認為，也有可能是密克羅尼西亞發出密函證實中國的霸凌，與中國建交種種污辱主權、影響安全、傷害經濟，以及承諾跳票的事件，密國總統帕努埃洛也表達，他看到歐盟不斷提升與台灣的關係，密國應與台灣建交，才符合密國的國家利益和價值，中國也試圖沖淡此事。

王定宇表示，中國發動這樣的外交攻勢，有很多政治上的理由，最基本的就是要抹去台灣存在的事實，提醒國人，台灣和宏國的外交關係還存在，宏國總統用推文發表這樣的說法，目前狀況未明，台灣、美國，以及與我友好的主要民主盟友正密切關切、處理此事。

王定宇強調，由此事可知中國對台灣的威脅和外交攻擊，真正的「大撒幣外交」是在中國，國人應認清這點，並了解台灣外交處境的困難，但台灣在民主主流國家外交地位的提昇，不會因此事件而有所減損。

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