科索沃議員分享開放國會經驗 兒童議會、民主工作坊減少隔閡

「2023監督與開放國會論壇」15日最後一場「如何增進國會開放工作的支持與社會影響力」會中由公督盟國際事務委員會副召集人簡赫琳（右起）、澳洲墨爾本大學日本研究教授Akihiro Ogawa、科索沃議員Fridon Lala、印尼開放國會行動方案專家Putu Lumina Mentari、公督盟國際事務委員會召集人謝東儒、沃草營運長洪國鈞等人，針對議題發表看法。（記者王藝菘攝）

2023/03/15 20:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕科索沃國會議員弗里東‧拉拉（Fridon Lala）訪問台灣，今天在「國會開放與監督論壇」中介紹科索沃國會致力於提升透明度，透過制度化舉行與民眾面對面活動、以及兒童議會、針對學子的民主工作坊等，減少民眾和國會的隔閡。所分享的科索沃經驗令與會專家印象深刻。

「科索沃–台灣國會友誼小組」一行9人於3月11日至16日訪台，由科索沃前總理霍蒂率領，這也是科索沃自2008年獨立建國以來首個跨黨派國會團來訪。

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為期2天的2023國會開放與監督論壇今進行第二天議程，邀集日本、台灣、印尼、科索沃等專家，就「如何增進國會開放工作的支持與社會影響力」進行研討。科索沃國會議員弗里東‧拉拉（Fridon Lala）分享實務經驗。拉拉介紹，科索沃是多元、多民族的年輕民主國家，遵循民主價值且發展迅速。根據2023年自由之家報告，科索沃透明度進步17名，國會也致力於提升透明度，公民、媒體或大眾都可以取得國會的許多資訊。

拉拉表示，科索沃透過三大支柱來推動開放國會，第一是資料要提供開源格式，一般民眾都可以透過網站追蹤立法進度。第二是課責，監督國會提供資訊。第三是要讓國會議員了解如何使用平台，數位化方面也需要支持。此外，國會中也舉行議員與民眾面對面的會議活動，傾聽公民心聲，另外還有民主工作坊，針對小學生進行宣導，告訴他們民主與立法的程序，辦理兒童議會等活動。透過參訪和體驗議會，減少民眾和國會的鴻溝。

拉拉說，開放國會的議題對於台灣、對於所有國家都很重要，我們應該齊聚一堂，讓國會更加開放，也讓大家參與國會運作，並和公民團體合作來強化民主。

屏科大通識教育中心副教授簡赫琳對科索沃議員的分享印象深刻。簡赫琳說，過去對科索沃並不熟悉，這次的簡報改變了她對科索沃的印象，很高興看到年輕的民主國家做了這麼多努力。台灣民主化或許早了些，但台灣的立委比較少花時間在進行兒童教育，看到科索沃由上而下的合作，實在大開眼界。另外在台灣，國會與公民團體比較衝突、對立，缺乏法治化、制度化的溝通。

關於公民如何參與政策制訂與民主治理，墨爾本大學日本研究教授小川晃弘以「亞洲公民社會網絡」主席身分參與會議，他提出三個關鍵字「溝通、民主、平台」。他強調，溝通不是單向線性的傳播或轉移而已，應該是個互動過程，且透過策略溝通，讓受眾討論不同想法。他認為在場人們作為開放國會議題的跨國社群，有著共享的願景與目標，交流經驗知識，其實已經做得很不錯了。

小川強調，溝通的同時也可以強化民主，他對民主的定義是照顧多元團體、促進體制改革。重要的是取得一致，而非差異，「所有公民都要被聆聽，並有相應的行動」。至於對話平台的建立，一是邀請式的平台，例如今日論壇活動；另外是創造式平台，比較接近社會運動，由公民領導、基層發起。或許有時集體活動會與國家主管機關扞格，受到挑戰，但這就是創造形式。我們需要這些讓民主可以持續運作、有所溝通。

「2023監督與開放國會論壇」15日最後一場「如何增進國會開放工作的支持與社會影響力」，科索沃議員Fridon Lala發表看法。（記者王藝菘攝）

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