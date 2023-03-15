女照服員直播為阿公打手槍 監院籲重視機構長者性需求

台南某養護機構女照服員遭踢爆在上班機構內開直播賺外快，作風大膽，相關單位已介入調查。（資料照，記者王姝琇翻攝）

2023/03/15 18:59

〔記者吳書緯／台北報導〕台南市一家老人養護中心女照服員，去年8月工作之餘經營交友平台直播，為爭取網路流量，竟直播為住民阿公打手槍的畫面，引發社會譁然。監察院今通過監委王幼玲所提調查報告，要求台南市政府應持續對案發機構、行為人與被害人輔導與關懷作為，並呼籲重視機構內長者性需求的議題。

監察院今表示，去年8月媒體報導台南某養護機構的女性照服員網路直播為男性住民手淫；王幼玲調查發現，台南某養護機構照服員與護理師為了蹭網路流量，賺抖內，居然未經住民同意，在會員制的網路直播被住民摸胸且為住民手淫的影片。

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監察院社會福利及衛生環境委員會於今日通過調查報告，請台南市政府持續對案發機構、行為人與被害人進行輔導與關懷；加強長照人員的專業倫理，協助本案被害人外流不雅影片於網路下架。

監院指出，衛福部應注意各類照顧服務機構住民性需求的議題，促請相關照顧機構應審慎處理。另請行政院對於現行網路媒體頻傳散布私密影片之違法情事，對於遭散布之影像應建立處理與防阻機制，以維護個人尊嚴。

調查報告指出，台南市政府社會局於去年8月17日接獲媒體吿知某養護機構發生網路直播的性侵害事件，社會局通知轄內目標機構自行內部清查，一直到8月26日媒體披露，才跟據媒體照片鎖定某教養機構，指示家訪中心，會同衛生局，警察局家防官，至機構實地訪視。經過對住民的訪談及機構的自行調查，確認林姓照顧服務員對住民撫摸生殖器及手淫。

林姓照服員在警方偵辦時自白，是另外一位在機構上班的李姓護理師，告知網路直播為住民手淫，會很快增加網路流量，獲得禮物（抖內）。李姓護理師亦被警方約談，家訪中心根據李姓護理師的筆錄，找到另一名受監護宣告無對談溝通能力的受害人。他自承他知道這件事，還協助拿手機。

王幼玲提到，藉由網路、媒體散布私密影片之違法情事近年頻傳，對於遭散布之影像，已嚴重侵害當事人之隱私，且本案被害對象為身心障礙者，更有其生心理限制，致使較難克服求助情境之不利因素。惟中央主管機關就此均稱現有行政機制未能積極杜絕散佈，行政院應積極就成年身心障礙者私密影像遭外流事件，建立處理與防阻機制，以維其個人尊嚴。

王幼玲表示，近年機構住民的性議題相關研究受到重視，本案及桃園老人養護機構邀請舞者艷舞分躍媒體版面，高度吸引眾多輿論關注及討論；顯見社會大眾對長者與身心障礙者性議題之重視。

最後，王幼玲提醒，必須對機構的住民尊重其人格權及尊嚴，保持身體界線。現行各類照顧服務機構針對被照護者性需求及相關配套措施均付之闕如，衛福部應重視此議題，並促請相關照顧機構應審慎注意。

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