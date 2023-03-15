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    北市府涉貪連環爆發生時間大都在前朝？ 蔣萬安：大家都是一體

    台北市長蔣萬安。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安。（記者張嘉明攝）

    2023/03/15 13:47

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府近期接連爆出工務局衛工處、殯葬管理處涉嫌收賄，台北市長蔣萬安昨主持市政會議裁示，要求各局處首長及同仁絕對要潔身自愛、堅持清廉；媒體今追問蔣萬安，是否案件大多都是前市府所發生？蔣萬安表示，其實這些案件不管哪一任市府，大家都是一體，所以他在市政會議上再一次告訴市府同仁，反貪清廉絕對是核心價值，也是堅定的立場與態度。

    蔣萬安昨主持市政會議裁示，清廉反貪絕對是核心價值，也是堅定的立場和態度，並要求各局處首長及同仁絕對要潔身自愛、堅持清廉，強化局處同仁法治教育，絕對再三告誡同仁「勿觸法律的紅線」。

    蔣萬安昨主持市政會議時，政風處長林炤宏報告北市府相關涉及政風案件，林炤宏表示，近期媒體報導的案件，犯罪時間大部分是發生在之前市府時代，但任何跟市府有關係或廉政風險事件報導，都會受到媒體高度放大檢視，應引以為戒。

    蔣萬安今被媒體追問，收賄案大多都是前市府所發生？蔣萬安表示，其實這些案件不管哪一任市府，大家都是一體，所以他昨天在市政會議上再一次告訴市府同仁，反貪清廉絕對是核心價值，也是堅定的立場與態度，也再三請局處首長要潔身自愛、清廉自持，並告誡同仁不要誤觸法律紅線。

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