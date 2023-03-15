臨時人員僱用、違建案涉貪 國民黨籍澎湖議長 劉陳昭玲收押

國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪，羈押禁見。（資料照）

2023/03/15 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府與縣議會爆發臨時人員僱用、燒烤業者違建等疑似行賄案，澎湖地檢署檢察官昨天凌晨向澎湖地方法院聲押國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲、議長室機要秘書陳淑美、議長密友孫春梅，澎湖地院傍晚裁定劉陳昭玲、陳淑美羈押禁見，孫春梅廿萬元交保。

劉陳昭玲準備搭機赴台 檢廉攔截

澎湖地檢署表示，偵辦被告議長劉陳昭玲等人涉嫌違反貪污治罪條例一案，三月十三日上午由主任檢察官指揮檢察官與廉政署官員，持搜索票展開搜索，並在澎湖機場攔截正欲搭機前往台灣參加全國議會桌球賽的劉陳昭玲。

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偵查人員搜索澎湖縣議會議長辦公室等十九處，並傳喚相關被告、證人共十五人到案。檢察官訊問完畢，認劉陳昭玲、陳淑美、孫春梅等三人，均涉犯貪污治罪條例，罪嫌重大，有逃亡、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見；另諭知被告前澎湖縣車管處賴姓處長五萬元交保，其餘被告及證人均請回。

傳喚15人 議長室機要秘書也收押

澎湖地檢署表示，劉陳昭玲、陳淑美及孫春梅，涉嫌共同對於職務行為收受賄賂，涉犯貪污治罪條例罪與公務員不違背職務收受賄賂罪；劉陳昭玲另涉嫌圖利特定違章建築，使業者保有不斷水斷電之利益，涉犯貪污治罪條例罪與公務員共同對於主管監督事務圖利罪，均罪嫌重大。

法院羈押庭昨天下午兩點開始，一路開庭至晚間六點四十四分。合議庭法官審理時採隔離審訊，因案情過於複雜，近五個小時後才全部審理結束。

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